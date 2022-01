Guardavidas no se ponen de acuerdo si los “contactos estrechos” deben, o no, trabajar

Mientras del el Sindicato de Guardavidas Néstor Nardone, rechazaba enfáticamente la posibilidad que Guardavidas que sean “contacto estrecho” de COVID vayan a trabajar a las playas, desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) solicitaron a los trabajadores que sean “contacto estrecho” pero no presenten síntomas concurran a sus puestos de trabajo para no resentir el sistema de seguridad en playas.

Lo que dice en Sindicato

“Desde nuestro sindicato queremos que se cumplan con los protocolos que dispuso el ministerio de Salud de la nación y la secretaría de Salud municipal. Buscamos cuidar no solamente al afiliado sino también a marplatenses y turistas”, indicó Néstor Nardone

En ese sentido destacó que “el sindicato de Guardavidas no va a permitir que ningún compañero con COVID o contacto estrecho vaya a trabajar. Es una irresponsabilidad proponerlo y además va en contra de las medidas sanitarias vigentes”.

Finalmente, Nardone sostuvo que “nuestros propios afiliados nos informaron que primero está la salud de sus familias y el cuidado del marplatense y los turistas. Ese es nuestro principal objetivo y además contamos con el apoyo del municipio que acata todos los protocolos sanitarios vigentes”.

Lo que afirman la Unión de Guardavidas

Por su parte desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) solicitaron a los trabajadores que sean “contacto estrecho” pero no presenten síntomas concurran a sus puestos de trabajo para no resentir el sistema de seguridad en playas. Ignacio Mastrángelo, integrante de la UGA en diálogo con “el Retrato…” sostuvo que si se continúan aislando a los contactos estrechos, sin tener testeo positivo, “va a colapsar el sistema de suplentes”, y para que eso no suceda piden tercera dosis y autotests rápidos.

“En las casillas cuando hay un positivo, al resto de los guardavidas se los considera contacto estrecho y en algunos casos carece de sentido porque en las casillas se respetan los protocolos, la distancia, es un lugar aireado, no se comparte mate, tenemos alcohol en gel, entonces el contacto estrecho es relativo”, explicó el guardavidas.

En este sentido agregó: “Bajo ningún punto de vista decimos que los trabajadores que son positivo deben bajar a la playa, esto está absolutamente claro y tampoco decimos que los compañeros de turno que tengan síntomas bajen a trabajar, porque eso sería ir en contra de las medidas sanitarias; pero sí, cuando en una casilla hay uno positivo y aíslan al resto de los guardavidas se genera una cadena de suplencias que no benefició al sistema de seguridad en playas”

“Va a colapsar el sistema de suplentes. Por eso estamos pidiendo para el cuerpo de guardavidas que se habilite la tercera dosis, ya que somos esenciales y la posibilidad del autotest para tener una respuesta rápida y el que no esté infectado siga trabajando, es una cuestión de ser sensatos y prolijos y apoyar a este operativo de seguridad de playa y cuidar a los compañeros, turistas y marplatenses del Covid”.

Asimismo, Mastrángelo se refirió al tema de los suplentes municipales: “eso también tiene un vínculo muy importante porque hay muchos suplentes que están disponibles durante 5 para trabajar en cualquiera de los dos turnos y aveces solo trabajan 15 o 20 días en la temporada, con el afán de titularizar algun dia, y eso tiene que hacer repensar cómo es la planta de suplentes municipales. Nosotros en la UGA tratamos que los pocos suplentes que tenemos trabajen la mayor cantidad de días posibles para que se acerquen a las condiciones laborales de los titulares. Hay que discutirlo y ver como se puede encauzar, porque si uno se pone en los zapatos de los suplentes es muy difícil estar disponible 5 meses para trabajar nada más que 20 días en la situación económica en la que estamos, es muy difícil trabajar una temporada así, generalmente lo complementan con otro tipo de trabajo pero no deja de ser una situación precaria ”

Finalmente, Mastrágelo sostuvo que “va a haber que repensar el operativo de seguridad en playa, en relación a la cantidad de guardavidas por gente; porque la pandemia vino a cambiar la configuración de la playas, hoy hay muchas playas que son mucho más concurridas que antes de la pandemia, por ejemplo las playas más alejadas porque el turista y marplatense busca tratar de estar en su burbuja como los protocolos lo indican y las playas céntricas o de mayor densidad, se considera por Ley que debe haber un guardavidas cada 40 metros, pero en estas playas que antes no eran tan concurridas están consideradas de baja densidad y hay pocos guardavidas cada 80 metros, y hoy esas playas tienen una afluencia fuerte de visitantes y la cantidad de guardavidas al límite. Eso hay que repensarlo en cuanto a la cantidad de gente y la distribución estratégica de guardavidas para mejorar la cobertura del servicio”.