Martín Bossi “Me he sacado las máscaras para convertirme en lo que siempre soñé, un showman” 

A horas de estrenar su espectáculo “Bossi Comedy Tour” en el Teatro Mar del Plata, Martín Bossi llegó a Mar del Plata y, en diálogo con la prensa, expresó: “Me he sacado las máscaras para convertirme en lo que siempre soñé: un showman, una categoría que en argentina y en Latinoamérica está vacía” al mismo tiempo que afirmó: “Venir al teatro es decir NO: la vida es presencial, con cuidado, protocolo”.

En el marco de una conferencia de prensa brindada este miércoles en el Teatro Mar del Plata, Martín Bossi expresó que se encuentra con muchas expectativas, en relación al estreno de su obra “Bossi Comedy Tour” que se llevará adelante este jueves a las 21 en el Teatro Mar del Plata, donde estará acompañado en esta oportunidad por cinco músicos y la actriz y cantante Sol Bardi.

“He logrado que me quieran un poco, lo cual es producto de un trabajo de muchos años y de mucha honestidad. La verdad que estoy muy contento, porque yo lo que quería era que la gente me quiera”, sostuvo el reconocido humorista, Martín Bossi.

En tal sentido, se refirió a “Bossi Comedy Tour” y expresó: “Es un show muy especial, que fue diseñado para el reencuentro y que me encuentra como un señor showman para entretener a toda la gente durante una hora y 40 minutos, cantando, bailando, tocando el piano, haciendo imitaciones, etcétera, con una banda en vivo y con una cantante en un living”.

“Nos fue tan bien que decidimos traerlo a la ciudad para que Mar del Plata pueda disfrutar también de esta experiencia. Convertimos la pandemia en comedia”, aseguró al mismo tiempo que se preguntó “¿pueden digitalizarnos el corazón? La vida es presencial”.

Asimismo, remarcó que en el espectáculo se habla también de sexting, sobre la adicción a las series que dio la pandemia, sobre el reencuentro, la esperanza, se cantan canciones como así también se cuentan sus amores en pandemia. “También este show es como una respuesta a la no nueva normalidad y a aquellos que quisieron separarnos, que nos dejaron abrazar, saludar, etcétera. Venir al teatro es decir no: la vida es presencial, con cuidado, protocolo”, agregó.

“Este show está diseñado para el reencuentro y para hacerlo ahora”, indicó al mismo tiempo que aseguró: “Me he sacado las máscaras para convertirme en lo que siempre soñé: un showman, una categoría que en argentina y en Latinoamérica está vacía. He estudiado y me es esforzado para poder sostenerme en un escenario cantando, bailando, haciendo humor e imitando”.

En función de ello, remarcó que en este espectáculo “la gente es partener” y añadió: “Es mucho el trabajo que hace la gente” al mismo tiempo que destacó el hecho de estar presente en esta ocasión en la ciudad: “Vengo a Mar del Plata y hago la misma catarsis. Es un lugar muy argentino, donde todavía está nuestra esencia”.