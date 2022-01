Manifestantes a favor de más trabajo, pero no a costa de un daño ambiental

En el marco de la movilización realizada este martes en la ciudad contra de la instalación de plataformas petroleras cerca de la costa de la ciudad, luego que el gobierno nacional autorizara la exploración sísmica en los bloques CAN 108 y 114, Isabel Muñoz, fundadora de la Organización “Ángeles Verdes” y referente de varias entidades ambientalistas, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “con la explotación petrolera el daño que se genera a nivel ambiental en flora y fauna es irreversible y al planeta le llevaría muchísimas décadas recomponer la situación de la biodiversidad”.

“Venimos en esta lucha más o menos hace 4 años, cuando nos enteramos en la gestión anterior que se estaban licitando cánones del mar argentino para explotación petrolera y también de gas natural. Desde aquél momento empezamos a concientizar a la población marplatense sobre esta cuestión y los daños que se podían producir”, sostuvo la fundadora de la Organización “Ángeles Verdes” y presidenta de la ONG “La Pata Verde”, en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, la también miembra activa del Foro Costero Ambiental, que aborda las problemáticas a nivel local, y de la “Alianza por el Clima” a nivel nacional, sostuvo que en dicho momento los daños que se podían producir se encontraban vinculados al llamado a concurso de licitación. “Durante el año pasado hubieron varias instancias de audiencias públicas, donde el Ministerio de Ambiente abrió la comunicación y dejó expresar al pueblo en base a esa temática cómo quiere manifestarse: más del 90% de los que expusimos dijimos que no estábamos a favor de la exploración y explotación en el mar argentino”, expresó.

“Dada la repercusión que tuvo dicha audiencia pública en el pueblo, el estado decidió frenar el concurso y dijeron que iban a hacer nuevos estudios de impacto ambiental, pero hace una semana nos enteramos por el boletín oficial de nación que ya estaban licitados estos cánones para la exploración de petróleo y gas natural”, explicó.

En función de ello, remarcó que decidieron llevar adelante la convocatoria del martes pasado, no solo en Mar del Plata sino también en diferentes puntos del país, en contra de este extrativismo. “Estamos en una situación climática complica, donde deberíamos estar migrando a otro tipo de energías y no deberíamos estar generando este tipo de exploración”, precisó Muñóz a la vez que aclaró que dicha marcha se llevó adelante respetando los protocolos sanitarios vigentes a los fines de evitar la propagación del virus.

“A la manifestación del martes pasado muchos empresarios de la zona del puerto en tanto, si hay situaciones de derrame, el puerto va a ser el principal afectado”, destacó a la vez que aclaró que incluso se hicieron presentes guardavidas y actores importantes de la ciudad a los efectos de manifestarse en contra de esta iniciativa.

En ese contexto, remarcó su preocupación por la situación ambiental del país y puntualmente de Mar del Plata. “Hace poco tuvimos un derrame en México y por culpa de ello los pescadores estuvieron tres años sin poder pesca, entre otros factores que ocurrieron. Con la explotación petrolera el daño que se genera a nivel ambiental en flora y fauna es irreversible, ya que el planeta le llevaría muchísimas décadas recomponer la situación de la biodiversidad, que es el lugar de seres sintientes que estaría viéndose afectado”, explicó.

A su vez, cuestionó el hecho que en Mar del Plata se están tirando todos los desagües fluviales a diario al mar. “Tratamos de concientizar hace años desde las organizaciones cómo estamos consumiendo y qué tipo de consumos tenemos: hay que empezar a migrar hacia objetos ambientalmente amigables”, afirmó

“Hay muchos objetos que ya tenemos que empezar a rechazar, porque no estamos en una situación mundial esperanzadora, ya que la realidad es que todos los científicos y organismos internacionales que vienen abordando el cambio climático estiman que tenemos menos de 10 años para generar cambios importantes y no generar al punto de no retorno”, explicó y añadió: “Este tipo de producción ya no son factible por la situación de emergencia ecológica de emergencia que está atravesando el planeta”.

En ese contexto, la fundadora de la Organización “Ángeles Verdes” y presidenta de la ONG “La Pata Verde” afirmó en conversación con “el Retrato…”: “Estamos a favor del progreso y de que haya más trabajo en Mar del Plata, pero no a costa de un daño ambiental, del turismo y la pesca” y agregó que continuarán manifestándose hasta la derogación de la resolución del gobierno nacional que autoriza la exploración sísmica en los bloques CAN 108 y 114.