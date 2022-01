Marianela Romero: No podemos tomar ninguna definición sin tener información clara

La explotación petrolera que se hará en costas marplatenses es un tema que preocupa y ocupa al arco político local y provincial. La edil, residente del bloque radical, Marianela Romero, manifestó en “el Retrato…” que es muy poca la información que hay sobre el tema, y cuestionó ¿qué le quedará a Mar del Plata de todo esto?.

“Creo que no podemos tomar ninguna definición sin tener información clara, pensando en las generaciones futuras. Estar pensando en una explotación petrolera cerca de las costas de General Pueyrredon implica tener muy en claro cuales pueden ser los costos y beneficios de eso. Podemos hablar de cuestiones irremediables que terminen cambiando la matriz productiva de la ciudad, y para hacer eso, deben estar los acuerdos de todos los sectores para producir una modificación como esa”.

En esta línea agregó: “Me parece que todavía nos falta mucha información, lo que se está planteando es hacer una exploración a casi 500 kilómetros de Mar del Plata y no sabemos cual es el impacto que las ondas sonoras pueden tener en la diversidad marina. Necesitamos esa información para obtener respuestas concretas. A priori, debemos cuidar el ambiente, pero también las fuentes laborales, si en los estudios nos plantean que las consecuencias no son los que dicen los ambientalistas, debemos tomar una definición, ahora, si lo que los ambientalistas nos plantea es verdad, evidentemente nosotros no podemos exponer a nuestra sociedad, a las generaciones futuras y a todos los turistas que vienen a la ciudad de veraneo. Pero lo primero que necesitamos es información, y sin esa información no podemos tomar definiciones porque es parte de la responsabilidad que tenemos como funcionarios”.

Asimismo, sostuvo que así como la decisión del Gobierno Nacional está tomada, también está “la decisión del Intendente Montenegro de llevar el tema a la Justicia para que nos expliquen las consecuencias. En base a eso nosotros podremos definir y tener una respuesta certera. Tenemos que encontrar un equilibrio también, no podemos pensar que podemos estar de acuerdo porque la explotación nos puede traer más gas y fuentes laborales, si estamos destruyendo el medio ambiente. Cuando hablamos de sustentabilidad es encontrar el equilibrio de las cosas”, expresó la edil.

“Nada nos asegura que esto genere trabajo para los marplatenses, así como nada nos asegura que haya petróleo. Esto es una explotación para ver si hay petróleo. Nada es seguro”, sostuvo Romero y cuestionó: “¿Qué le queda a Mar del Plata de todo esto? Porque esto va para la Nación y una parte para la Provincia. ¿Son fondos coparticipables? Eso tampoco está claro, entonces, ¿nosotros no vamos a hacer nada? porque el costo alto será para nuestra ciudad. Hay mucha información que nos falta”.

Asimismo, la edil aseguró que en los próximos días su bloque tendrá varias reuniones con expertos, “para que nos ilustren y nos expliquen cuestiones técnicas”. Asimismo, respecto a las acciones que puede llegar a hacer el Concejo Deliberante sobre el tema, Romero dijo: “No tenemos jurisdicción en nada ni territorialmente, ni jurídicamente, en nada; lo único que podemos hacer es una declaración, o podemos solicitar un pedido al Ejecutivo Nacional de lo que pretendemos que haga o una jornada de trabajo pero como Cuerpo Deliberativo no tenemos muchas más herramientas”, sentenció.