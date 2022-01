Taxistas autoconvocados propondrán una tarifa diferenciada para el servicio de noche

Los taxistas continúan siendo noticia. Frente a la falta de autos en servicio durante la noche marplatense, el Gobierno Municipal los obliga a cumplir con la ordenanza que indica la cantidad de horas que debe trabajar cada unidad.En claro desacuerdo y sin sentirse representado por los titulares de los Sindicatos, taxistas autoconvocados se reunieron una vez más para evaluar la situación actual.

En este contexto, se realizó una conferencia de prensa en Córdoba y la costa, en donde participaron más de 150 autos. Miguel Alberto Rodríguez, titular de la SIMPETAX ( Sindicato marplatense de peones de taxis), fue quien habló con la prensa y sostuvo: “esto no es una marcha, sino una reunión de compañeros para ver los pasos a seguir en el futuro por el tema del GPS y la ordenanza N° 4471, que es de la dictadura militar. A mi me extraña que dirigentes que se dicen democráticos, cuando tienen que aplicar leyes aplican leyes de la dictadura. No le vemos sentido, intentamos por todos los medios juntarnos para encontrar una solución, pero ellos están cerrados que estas son las soluciones”.

En esta línea, Rodriguez agregó: “El GPS no soluciona nada. Tenemos al compañero remisero que le sacaron el ojo en navidad y con eso quedó demostrado. Hay muchos casos así. A un chofer de Servitaxi le cortaron la cara, apretó el botón antipánico y no llegó nunca la policía. Esa es la realidad”.

En relación a las medidas que tomarán, el Durante la nochesindicalista dijo: “Vamos a hacer una presentación, con 3 mil firmas, dentro de la ley. Vamos a llevarlas al Municipio y vamos a caminar el Concejo Deliberante. Y si no tenemos respuesta, sí no se modifica esto, dentro de 15 días, acataremos lo que dijo el señor Santiago Bonifatti. Vamos a trabajar a reglamento, vamos a trabajar de la licencia 1 a la 715 taxis por turno, pero el resto no va a trabajar. No vamos a dar servicio ni en el aeropuerto ni a la Terminal, no vamos a ir a buscar gente ahí, que la gente vaya caminando a las paradas correspondientes. Esas son las medidas que tomaremos”.

“La Municipalidad no tiene poder de control, entonces el GPS es una excusa. Lo que quiere el señor Bonifatti es una gestapo contra los taxis, poner el GPS que no sirve para la seguridad pero sí para controlar y perseguir a los taxistas. No tiene otro sentido el GPS”, sostuvo Rodriguez.

Asimismo, aseguraron que van a proponer, como es en CABA, una tarifa distinta de un 30% más en el servicio nocturno, y “ con ese incentivo, va a tener toda la noche cubierta, porque acá trabajamos de noche y el riesgo no se paga, entonces vamos a proponer por Ordenanza que la tarifa nocturna exista en Mar del Plata”.

Respecto a la falta de taxis durante la noche, el taxista sostuvo: “hay una realidad que el municipio no quiere entender. Los taxistas de turno noche estuvieron un año y medio parados, se mató la ciudad. A las 21, 22 todo cerraba y estuvimos un año y pico así, todo ese material que perdimos es difícil de recuperarlo en 3 meses como cualquier empresa que cierra y quiere tener material calificado, no lo va a conseguir, lleva su tiempo. Bonifatti nos dejó bien en claro que la inseguridad la van a controlar, y el que no quiera trabajar que devuelva la Licencia”.

Finalmente, y consultado por el arribo de las aplicaciones de transporte a la ciudad, Rodriguez dijo: “Nosotros nunca estuvimos en desacuerdo con las aplicaciones. Lo que queremos son reglas claras para todos. ¿Por qué una persona, con una licencia común puede transportar personas y a nosotros nos piden una licencia profesional? Si a mi me cobran una transferencia de licencia 300 mil pesos ¿al otro le van a permitir cualquier auto? A mi me piden un auto negro y amarillo, y a ellos uno común. Eso no es competencia leal. A los que les molestan las aplicaciones son a las radios, no a la gente que estamos acá. Habría que discutirlo, pero no lo quieren discutir porque a ellos no les conviene, pero mientras las reglas no sean claras para todos no vamos a apoyar ninguna aplicación.