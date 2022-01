Operativo verano de Anses: se inauguraron más de 500 oficinas móviles que recorrerán el país

La directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, presentó nuevas unidades de atención móviles y lanzó el operativo ANSES Verano. El acto se llevó a cabo este lunes en el Museo MAR, ubicado en la Av. Félix U. Camet 650.

El operativo de verano tendrá 500 puntos de atención distribuidos en centros turísticos de todo el país. Según aseguró Raverta, en diálogo con la prensa, en dichos puntos se podrán tramitar pensiones o jubilaciones; la asignación familiar, el seguro de desempleo, o cualquier otro trámite que se realice en las dependencias de Anses durante el resto del año.

“Vamos a estar, como hicimos el año pasado, pero vamos a ampliarla cobertura, porque vamos a hacer 500 operativos a lo largo y ancho del país, adquirimos 30 camionetas nuevas y queríamos contarlos desde esta ciudad, para que todos los argentinos puedan cada vez que contamos buenas noticias encontrar en este lugar un destino para poder venir. A los marplatenses nos hace muy bien el turismo”, sostuvo Raverta y agregó: “Es maravilloso lo que nos pasa a los marplatenses, que en la felicidad de los otros encontramos la posibilidad de salir adelante”.

Asimismo, la funcionaria sostuvo que desde hoy ya están en funcionamiento las oficinas móviles y aseguró que para hacer cualquier tipo de trámite o consulta no se exigirá el pase sanitario: “será al aire libre, la cola se hace afuera de la oficina. El pase sanitario tiene una enorme objetivo que es difundir la campaña masiva de vacunación, nosotros no lo vamos a pedir porque nuestro protocolo no lo requiere, pero si vamos a decir cada vez que podamos que nos sigamos vacunando”.