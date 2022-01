Adrián Barbarulo: “La radio se ha transformado en uno de los medios más creíbles”

Con su programa, “Brisas Primera Edición”,Adrián Barbarulo, se convirtió en el año que acaba de finalizar en uno de los “dueños” de la primera mañana radial de Mar del Plata. En diálogo con “el Retrato…” analizó que “ha sido un año de mucha exposición y con mucha gente eligiendo consumir medios marplatenses”. A su vez, consideró que la radio “tiene que dar el paso de ir generando otro tipo de contenido, no solo de entretenimiento, sino además de consumo”.

Adrián Barbarulo, conductor del programa radial “Brisas Primera Edición”, en diálogo con “el Retrato…” realizó un balance de lo que fue el 2021, el rol de los medios de comunicación y aseguró que fue un “gran año” en general para todos los medios de comunicación marplatenses y zonales, en tanto la pandemia del coronavirus les permitió ganar a los mismos “un posicionamiento” importante. “La gente necesitó empezar a consumir lo que pasa en su lugar”, afirmó.

En lo que respecta a su programa en particular, describió que el mismo se lleva adelante “en una de las mejores radios de Mar del Plata y la zona” y en el primer horario de lo que es la radiofonía. “Fue un crecimiento, que muchas veces no es acompañado del todo por la parte comercial. A los medios de comunicación de la ciudad les cuesta mucho monetizarse, pero en general han crecido mucho en general todos”, sostuvo.

“Ha sido un año de mucha exposición y con mucha gente eligiendo consumir medios de Mar del Plata. La gente tiene en claro que en la radio le vamos a contar lo que está pasando y vamos a tratar de escuchar la mayor cantidad de voces posible, porque nos gusta mucho la primera persona”, expresó Barbarulo.

En tal sentido, señaló que en la radio si no pueden obtener la entrevista con la persona buscan obtener la mayor cantidad de información posible. “Nos sentimos muy apoyados por el equipo de producción que tiene la radio. Buscamos que la gente trate de escuchar la noticia y que haga su propia síntesis. A cada uno nos pega distinto la información”, afirmó.

“Ha quedado como un clásico que entre las 7:50 y las 8:00 de la mañana con los temas más importantes del día con Daniel tenemos un contrapunto y cada uno explica su cuestionamiento, su mirada o posición, sin necesidad de avasallar a nadie. La construcción en ese sentido es mucho más amplia”, explicó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué noticias recuerda cómo las que más le han afectado, respondió que “cualquier cuestión de menores es algo muy doloroso” y recordó lo sucedido con unos chicos que vivían en un departamento céntrico de la ciudad de Mar del Plata con su madre en condiciones infrahumanas, que hacían sus necesidades en un balde y donde el padre intervino ante la justicia.

“Son víctimas que no pueden hacer nada. Lo ato a cada registro de pobreza”, subrayó y añadió: “Cuando veo que otros están pasando por una situación de dolor sin ser ellos los protagonistas o sin ser ellos quienes puedan cambiar la historia son cosas que impactan mucho”.

Seguidamente, hizo hincapié en las noticias que se comunican y cómo impactan las mismas en los protagonistas. “Tenemos una buena relación con todos los sectores. Alguna vez, puede que se haya recibido un llamado queriendo un derecho a réplica, pero la verdad en ningún momento surgió que por hablar de un tema una persona se haya ofendido y haya negado después información por ejemplo”, expresó y completó: “Desde mi lugar, no hay mala leche, nadie va a operar en contra de nadie y nos pone en una posición de bienestar con todos los sectores”.

-¿Qué año te imaginas que se viene?

-Me imagino una responsabilidad mayor en cuanto a la radio y en cuanto a ir generando otro tipo de contenidos también. La noticia en la radio es muy fuerte, pero también tiene que dar el paso de ir generando otro tipo de contenido, no solo de entretenimiento, sino además de consumo. La radio o las radios deben empezar a generar otro tipo de materiales, es decir, on demand. Estamos acostumbrados a ver contenidos audiovisuales on demand y tal vez, deberíamos empezar a hacerlo en la radio.

“La radio se ha transformado en uno de los medios que aparece como más creíbles, porque al ser el primero que tiene la noticia, tiene que manejarse con mucha responsabilidad. Además, con la incertidumbre que se viene respecto al 2022, por el crecimiento de casos que ha sido tan importante, la radio tiene que tomar cuestiones de la tecnología que le van a seguir dando vigencia”, explicó el referente del mundo radiofónico.

Por otra parte, el conductor de “Brisas Primera Edición” resaltó la cantidad de oyentes que los escuchan todas las mañana en su programa y la repercusión que tienen las noticias que brindan en el resto de los medios de comunicación locales. “Estamos muy bien a nivel de audiencias y tenemos respuestas permanentes incluso en nuestros teléfonos particulares, lo cual nos hace saber que estamos en el camino más adecuado”, aseguró.

Asimismo, se refirió al rebrote de casos que se registró en las últimas semanas en Mar del Plata y transmitió su tranquilidad, en relación al número de personas que se encuentran internadas producto del COVID. “Que el 82% de las personas que están internadas sean personas no vacunadas, demuestra que los que tomamos la decisión de vacunarnos tuvimos un gesto, no solo hacia nosotros mismos sino también hacia la comunidad”, apuntó.

“Estoy un poco podrido de los anti vacuna. Ante la situación empírica de que con la vacuna hay menos internados, menos personas que se mueren y menos casos graves, dudar de algunas cuestiones parecen incluso hasta una falta de respeto”, agregó el reconocido periodista de la ciudad en conversación con “el Retrato…”

Por último, Barbarulo manifestó sus deseos para el 2022 y pidió que haya “normalidad” por sobre todas las cosas como así también remarcó la importancia de “recuperar las cuestiones perdidas, en el marco de la incertidumbre de la pandemia”.