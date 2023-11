La lista de los invitados para el debate: la sorpresa de Massa y la decisión de Javier Milei

Este domingo Javier Milei y Sergio Massa participarán del tercer debate presidencial , que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la UBA, a las 21, como antesala de la segunda vuelta electoral del próximo domingo. Mientras cada fuerza, tanto Unión por la Patria como La Libertad Avanza, ultiman los detalles del encuentro, se conoció el listado de dirigentes que cada candidato presentó para que los acompañen, con algunas sorpresas y particularidades

Massa estará rodeado por muchos dirigentes de Unión por la Patria, entre ellos ministros y funcionarios del gobierno nacional y legisladores del oficialismo. Entre ellos, estarán Agustín Rossi, Cecilia Moreau, José Ignacio de Mendiguren, Matias Lammens, Gabriel Katopodis, Victoria Tolosa Paz, Leandro Santoro, Juan José Bahillo, Kelly Olmos, Jaime Perzcyk, Ricardo Alfonsin y Fernando “Chino” Navarro.

Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa, dirá presente en el debate Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa, dirá presente en el debate

Además, también dirá presente por el lado de Massa, es el exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien en los últimos días ratificó su apoyo al titular de la cartera de Economía. El dirigente peronista hizo público su apoyo explícito al candidato de Unión por la Patria al acompañarlo a Córdoba. “Apoyo a Sergio Massa. No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país”, dijo el exmandatario provincial.

Te puede interesar: Debate balotaje 2023, en vivo: cómo llegan Massa y Milei y todo lo que hay que saber, minuto a minuto

Y otro de los nombres que se destaca por el lado del exintendente de Tigre, es el de Carlos Maslatón. El abogado liberal, que siempre se identificó como militante libertario y que en octubre eligió en las urnas al líder de La Libertad Avanza, cambió de opinión de cara al balotaje, y recibió el reconocimiento de Massa, con su convocatoria para este domingo. “No voto a Javier Milei, voto a sergio Massa”, expresó en los últimos días Maslatón, a través de un posteo en sus redes sociales.

Carlos Maslatón es uno de los invitados de Sergio Massa Carlos Maslatón es uno de los invitados de Sergio Massa

La lista de Javier Milei

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, en tanto, entregó una lista con 48 nombres de dirigentes que lo acompañarán este domingo. Son familiares, candidatos, legisladores y dirigentes que podrían integran su gabinete, si resulta ganador.

Algunos de los nombres más resonantes del listado son: Karina Milei, Ramiro Marra, Victoria Villarruel, Guillermo Francos, Marcela Pagano, Carolina Píparo, Diana Mondino, Martín Menem, Santiago Caputo, Guillermo Ferraro, Carlos Kikuchi y Sandra Pettovello.

Cabe mencionar, que en la nómina del economista libertario no aparece ningún nombre vinculado a Juntos por el Cambio, pese al acuerdo que se concretó tras las elecciones generales entre Mauricio Macri y Javier Milei.

De hecho, en las últimas horas, Patricia Bullrich, excandidata a presidenta de JxC, se sumó a la campaña de La Libertad Avanza y se mostró junto a la compañera de fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel , por primera vez. Sin embargo, su nombre tampoco aparece en la lista de invitados del candidato libertario.

La lista completa de Massa

Agustín Rossi, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Ayelén Mazzina, Micaela Ferraro, Jimena López, José Ignacio De Mendiguren, Matias Lammens, Sebastian Galmarini, Jaime Perzcyk, Leandro Santoro, Gabriel Katopodis, Victoria Tolosa Paz, Federico Achaval, Francisco De Narváez, Andrés Watson, Juan José Bahillo, Ramiro Gutiérrez, Kelly Olmos, Gustavo Martínez Pandiani, Pablo Yedlin, Martín Balza, Felipe Solá, Victoria Donda, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Julián Domínguez, Eduardo Cergnul, Sofia Vanelli, Héctor Daer.

También, Natalia De La Sota, Graciela Camaño, Monica Fein, Juan Manuel Urtubey, Ricardo Alfonsin, José Urtubey, Mariel Fernández, Fernando “Chino” Navarro, Alejandro “Topo” Rodríguez, Carlos Maslatón

La lista completa de Milei

Nicolás Posse, Santiago Caputo, Victoria Villarruel, Karina Milei, Sandra Pettovello, Bertie Benegas Lynch, Ramiro Marra, Mario Suli, Guillermo Francos, Guillermo Ferraro, Marcela Pagano, Guillermo Montenegro, Carlos Kikuchi, Carolina Piparo, Romina Diez, Iván Dubois, Leandro Vila, Alicia Lucich, Norberto Milei, Martín Menem, Alfonso Torres, Emilio Ocampo, Celeste Ponce, Juliana Santillán, Sebastián Pareja, Oscar Zago, Agustín Pellegrini.

También, Cesar Treffinger, Francisco Paoltroni, Héctor Rubini, Rodolfo Rennis, José Rolandi, Silvestre Sívori, Diana Mondino, Sergio Arbeleche, Fernando Villella, Jorge Antelo, Eleonora Urrutia, Diego Spagnuolo, Martín Maestu, Alejandro Consentino, Federico Ovejero, Macarena Rodríguez, Leonardo Cifelli, Pilar Ramírez, Liban Kusa, Marcelo Herrera y Gonzalo Pascual.

La reacción de Carlos Maslatón a la invitación de Sergio Massa

Este domingo, el abogado liberal Carlos Maslatón se volcó a las redes sociales para aceptar la invitación del candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, al debate presidencial que protagonizará este domingo con el aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Me acaba de invitar Sergio Massa y no pude decir que no, frente a semejante honor, en esta dramática hora política nacional”, manifestó el dirigente libertario en su cuenta personal de la red social X.

El posteo de Carlos Maslatón El posteo de Carlos Maslatón

Y concluyó: “Vamos por la victoria de la libertad y la democracia”.