Maxi Abad sería el primer candidato a senador nacional en la lista de Patricia Bullrich

Al parecer, en las próximas horas el titular de la UCR provincial, Maximiliano Abad, será anunciado como primer candidato a senador nacionales por los “halcones” de la presidencial Patricia Bullrich, luego de que la candidatura a la vicepresidencia fuera ocupada por el mendocino Luis Petri.

Pero Abad estaría con la lapicera filosa, y como compensación a la “bajada” que tuvo podría incluir a la legisladora Alejandra Lorden como precandidata a diputada nacional en segundo término, acompañando a Cristian Ritondo.

Desde el radicalismo aseguran que la posibilidad que Abad sea el candidato a senador nacional fue un ofrecimiento pero que el acuerdo aún no está cerrado. En el entorno de la candidata a la presidencia consideran que Abad puede cumplir un rol importante en un Senado que se avizora complejo. “Se discute un esquema colectivo, no es un cierre personal. La idea es discutir el rol del radicalismo en ese espacio“, dicen desde el partido.

Respecto de la posibilidad de ubicar a alguien del radicalismo como compañero de fórmula de Grindetti, en los últimos días trascendió el nombre del intendente de Trenque Lauquén, Miguel Fernández, pero la preferencia de Grindetti por una mujer puso en stand by esa opción.

En tanto, el titular del Foro de Intendentes Radicales y jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, podría ser candidato a vicegobernador acompañando a su par de Lanús, Néstor Grindetti, a quien Bullrich designó como aspirante al principal sillón de Calle 6.