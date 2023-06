Oscar Parrilli, contra Scioli: “Por qué no dice que representa al sector de Alberto Fernández”

El senador nacional del bloque Unidad Ciudadana Oscar Parrilli cuestionó al precandidato presidencial Daniel Scioli por “no decir que representa al sector de (el presidente) Alberto” Fernández y consideró que “lo ideal sería que no haya más de dos fórmulas” en las PASO de Unión por la Patria.

“Nosotros representamos lo que se denomina el cristinismo, el kirchnerismo y lo asumimos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué él no dice que es el sector de Alberto? No sé por qué lo niegan, por qué esconderse”, sostuvo el presidente del Instituto Patria.

En declaraciones radiales, el dirigente cercano a la vicepresidenta, Cristina Kirchner , se quejó de que el ministro de Seguridad y apoderado del sector que impulsa a Scioli, Aníbal Fernández, haya advertido que recurrirían a la Justicia para dirimir discusiones en la interna del oficialismo.

En ese sentido, el neuquino afirmó que se trató de una “amenaza casi extorsiva” y subrayó: “No pongamos de árbitro de nuestras discusiones a nuestros enemigos”.

Para Parrilli, de esta tensa interna que evidencia el oficialismo se sale “discutiendo propuestas”. “Voy a trabajar para que discutamos ideas, proyectos, propuestas, que no haya agravios, ni insultos y que no nos escondamos, que no digamos una cosa y seamos otra. Éso le hace daño a la política”, agregó.

Finalmente, al referirse a la decisión de renombrar al espacio como Unión por la Patria, manifestó: “No es sólo un nombre y un color, sino que tiene que ver con las ideas y propuestas que plantea el espacio”.