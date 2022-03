Investigadora marplatense protagonista de TEDx Mar del Plata 2021

La investigadora Andrea Torricella, que participó como oradora de las charlas TEDx Mar del Plata en su versión 2021 forma parte del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además es integrante de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios De Género AAHIMEG. La historiadora trabaja en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET-UNMDP) y además se desempeña como Referente Regional en el Observatorio de Violencia Laboral y de Género por el CONICET Mar del Plata.

Andrea dialogó con CONICET Mar del Plata para compartir su experiencia y la relación entre este evento tan convocante y su trabajo.

Para quienes aún no vieron el evento ¿cómo resumirías de qué se trató tu charla?

Mi charla quiso ser un llamado a la reflexión sobre algunas luchas que son justas, pero cuando las encaramos sin una pausa que provoque la duda y la reflexión, pueden producir nuevas injusticias y devenir en causas conservadoras. Me centré en un campo que conozco y que hace unos años estoy empezando a investigar: la violencia de género y las políticas o acciones que se llevan adelante para erradicarlas. Trato de que nos preguntemos ¿qué cosas hacemos invisibles cuando hacemos visible un problema que nos afecta? Mi charla quiso ser una contribución sobre qué puede aportar la investigación científica feminista sobre la violencia de género para erradicar violencias y desigualdades.

Estas muy vinculada con la temática desde muchos espacios ¿Qué te motivó a contarlo en este formato?

¿Qué me motivó a hacer una charla TED? Fue más una cuestión de oportunidad que me sedujo y la abracé. El desafío de hablar para otras personas, distintas a mis estudiantes o colegas. Hace muchos años que hago columnas en radio, hice podcasts (La Batalla Cotidiana, AAIHMEG). Me parecía que las TEDx son un formato muy potente y desafiante.

¿Qué me motivó a hacerla sobre este tema? Muchas cosas. En principio, me siento muy identificada con el feminismo por-sexo -una corriente del feminismo que entiende que la opresión sexual atraviesa otros modos de desigualdad social y promueve una equidad en esos términos- y anti-punitivista -que se opone al castigo como única respuesta al problema de la violencia de género-.

Hace unos cuatro años que trabajo en ámbitos de gestión vinculados a la erradicación de la violencia de género en el sistema académico-científico y he comenzado a estudiar algunas de sus dimensiones. También he dado muchas vueltas por distintos espacios con capacitaciones en el marco de la Ley Micaela que me permitieron percibir algunas interpretaciones que considero más dominantes en términos sociales sobre la violencia de género.

El año pasado comenzamos con compañeras del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades un Círculo de Lecturas sobre Violencia de Género porque como dicen algunas colegas, “no hay praxis transformadora sin una discusión teórica”. El círculo (virtual) fue uno de los espacios colectivos que nos sostuvieron durante la pandemia. Leímos mucho y debatimos otro tanto. Todas estas experiencias colectivas me vienen inquietando y movilizando. Fue gracias a todas ellas que pude construir los tres ejemplos ficcionados (pero verosímiles) a los que propongo pensar de otra forma durante la charla.

Considerando que es un público diferente al que se acostumbra en la academia ¿Cómo viviste la experiencia?

La experiencia fue buenísima, pero cuando comencé me morí de susto, quería escaparme después de cada encuentro con el equipo de guiones y de oratoria de TEDx Mar del Plata. Es muy difícil cambiar el tono, imaginar otras personas destinatarias, ser más breve y usar un registro distinto al del texto académico o la conferencia. Como dicen, salir de la zona cómoda. Fue una experiencia muy buena que voy a recomendar hacer a mis colegas.

Por Daniela Garanzini

CONICET Mar del Plata