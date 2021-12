Mardel descontrolada: Sin vacunación y con centro de testeos saturados

La situación del Covid-19 en la ciudad está descontrolada. En el día de ayer, según el parte municipal diario, se batió un récord en Mar del Plata con 761 personas nuevas contagiadas. Lógicamente, cuanto más personas circulen, más contagios habrá. A su vez, se está testeando más y por eso hay más positivos.

Las medidas que el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, deben tomar no pueden esperar. Pero desde la Zona Sanitaria VIII aseguraron que “tras los pedidos de los trabajadores y trabajadoras de los vacunatorios, hoy se les dio asueto” por lo que el 31 de diciembre y el 1 de enero todos los vacunatorios de la provincia en el Partido de General Pueyrredon, permanecerán cerrados.

Los centros de vacunación volverán a estar operativos el próximo domingo 2 de enero, y funcionarán hasta las 14 horas.

Mientras tanto, los centros de testeos dispuestos en diferentes partes del municipio continúan abarrotados de gente. La modalidad de repartir diariamente 100 números sigue, y por pedido de la Secretaría de Salud, el cierre diario se hace con presencia policial “porque la gente que no llegó a vacunarse se pone agresiva, aún con síntomas”. Demás está decir que la demanda es excesivamente alta y por eso 100 números diarios por punto de testeo no alcanzan.

“Vine a las 10, porque abrían a las 11 y me acaban de decir que me quedé sin número. Es una vergüenza. Tengo síntomas desde hace dos días” contó a “el Retrato…” una jóven que además aseguró no tener obra social ni el efectivo para ir a un laboratorio privado. Consultada sobre qué haría, sostuvo que va a dirigirse al centro de testeo de Playa Grande “voy a ir 4 horas antes, espero tener suerte”.

Asimismo, otra persona ya testeada, mientras esperaba el resultado se quejó por estar al rayo del sol “llegué a las 8 de la mañana, sabiendo que iba a tener que esperar. Ya me testearon, pero estoy esperando el resultado”.

Muchas personas, prudentes, esperaban su turno para hisoparse con doble barbijo. Asimismo, desde la Secretaría de Salud parece que escucharon las quejas, y duplicaron la cantidad de empleados municipales atendiendo y testeando. Cerca del cierre, a las 17, llega apoyo de las fuerzas de seguridad para acompañar a los empleados en el desarme del puesto.