El productor Petón Vinciguerra no baja los brazos y sigue apostando al teatro

Habiendo comenzado la temporada en Mar del Plata, el Teatro Victoria se prepara con 7 obras diferentes para recibir al turismo en general y a las familias en particular. Así, Carlos “Petón” Vinciguerra, productor artístico y dueño del Teatro Victoria, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “Hace 20 días teníamos expectativas que Mar del Plata se desbordaba en la temporada y, si bien hoy están ingresando muchas personas a la ciudad, otras han cancelado sus reservas en hoteles o departamentos por el tema del COVID”.

Carlos “Petón” Vinciguerra, productor artístico y dueño del Teatro Victoria, en diálogo con “el Retrato…” realizó un balance de lo que fueron estos últimos años atravesados por la pandemia y se refirió a lo que viene como así también dejó entrever su preocupación por el notorio aumento de casos de COVID registrados en los últimos días.

“Hace 20 días teníamos expectativas que Mar del Plata se desbordaba en la temporada y, si bien hoy están ingresando muchas personas a la ciudad, otras han cancelado sus reservas en hoteles o departamentos por el tema del COVID”, sostuvo el reconocido productor teatral de la ciudad a la vez que aclaró que desde el sector comenzaron este año trabajando con aforos y respetando los protocolos de seguridad.

En tal sentido, indicó: “Trabajábamos en un principio con un 30% de aforo y sólo cubríamos los gastos. Hoy estamos al 100%” al mismo tiempo que destacó las medidas preventivas que se adoptan en el Teatro Victoria como ser el uso de barbijo, de alcohol en gel, desinfección del espacio, etcétera y añadió que pedirán la exhibición del pase sanitario, cuando el gobierno así lo exija.

Seguidamente, Petón detalló que este verano presentará 7 obras en el Teatro Victoria: dos infantiles,Un cofre de ilusiones –Secretos de la abuela” y “Aventuras Hechizadas” como así también habrá monólogos, humor y espiritualidad. Así, estará “Corona tiene magia”, encabezado por el humorista Jorge Corona y el Pablo “el mago sin dientes” Cavaleiro.

A su vez, la gran actriz y humorista Anita Martínez llega con sus monólogos de la mano de “Encantadora” desde el 7 de enero a las 21.30 los viernes y sábados mientras que Claudio María Domínguez presentará desde el 5 de enero a las 21:15 “Transforma tu vida” e, incluso, se podrá disfrutar de “A toda Costa”, con la reconocida Costita, que estrena el 1 de enero a las 23 y para cerrar las noches a todo humor, color y música estará “Mujeres en tiempos de risa 2”, con Diego Moyano y gran elenco, estrena también el 1º de enero a las 0.45,con funciones diarias. “Hay una carta para todos los gustos”, subrayó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si han mantenido reuniones para ver cómo manejar la situación con los empresarios de la calle San Martín, respondió que no. “Hay gente que piensa diferente y en ellos nada más. Pasan los años y la cosa empeora, no hay una unión que nos pueda ayudar. De hecho, hay mucha gente metida en la calle Rivadavia, que son quienes ensucian el rubro infantil como también lo que es la unión de la calle Rivadavia. Es una especie de sálvese quien pueda, pero no es de ahora sino de hace 6 o 7 años atrás”, sostuvo.

En ese contexto, analizó la temporada de verano que se aproxima y señaló: “La gente se va a tirar a venir a Mar del Plata y la costa Atlántica, pero el problema es en los casos que se van a registrar y en todo lo que pase en la ciudad de ahora en más. La idea es que venga mucho turismo a Mar del Plata”.

“Los precios de la calle Rivadavia son justamente para que la gente pueda ver los espectáculos. El Teatro Victoria está caracterizado por los shows infantiles para familias, tenemos una escuela musical con chicos y las obras son impresionantes”, concluyó Vinciguerra en conversación con “el Retrato…”