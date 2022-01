Cuestionaron un fallo de Casación que anuló un veredicto por jurados

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) cuestionó el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que dispuso la nulidad del veredicto dictado por un jurado popular en un proceso realizado en Mar del Plata, en el que fueron declarados “no culpables” tres jóvenes acusados por un presunto caso de abuso sexual de una menor en un camping de la localidad balnearia de Miramar.

La entidad, que reúne a juristas y abogados especialistas en este tipo de procesos, emitió un comunicado en el que señaló que el fallo, emitido días atrás por la Sala III de Casación, es “inconstitucional, arbitrario y nulo de nulidad absoluta”, y que “atrasa 170 años y se inscribe en la peor tradición del sistema mixto inquisitorial, del cual el jurado popular es su máximo enemigo”.

En el fallo cuestionado, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini anularon el juicio y el veredicto del tribunal ciudadano que el último 17 de septiembre declaró “no culpables” a tres jóvenes acusados de abusar de una adolescente de 14 años en los festejos de Año Nuevo de 2019, y pidieron además que se realice uno nuevo bajo la misma metodología, con un nuevo jurado.

Los magistrados hicieron lugar en su resolución a un recurso presentado por los abogados de la víctima, y consideraron que el juicio presentaba “una insalvable nulidad” debido a la no intervención “necesaria” de una asesora de Menores e Incapaces, lo que representó “un claro avasallamiento a los derechos” de la joven.

A partir de esa resolución, la Aajj expresó que ese “fallo demuestra, una vez más, lo frágil que es la estabilidad institucional en la Argentina y que el valor de la unificación jurisprudencial es una quimera”, y consideró que “un paso imprescindible sería convocar a un fallo plenario del Tribunal de Casación”, ya que “el tema lo justifica ampliamente”.

La asociación destacó que tras el fallo que absolvió a Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) –imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”- la fiscalía “aceptó como corresponde el veredicto absolutorio del jurado”, pero la querella “recurrió en queja a Casación, a pesar de que la norma procesal y convencional le prohíbe hacerlo”.

“Lo hizo con el remanido argumento de que esa prohibición de recurrir la absolución del jurado es inconstitucional, porque viola la ´doble instancia´“, sostuvo.

En ese sentido, el comunicado destacó que “en tiempo récord, la Sala III anuló el veredicto absolutorio del jurado con un subterfugio oblicuo, pero sin pronunciarse sobre la inconstitucionalidad” planteada por la querella.

“El insólito argumento fue echar mano a una alegada nulidad de orden público no provocada por la defensa, como ser que que la menor presuntamente declaró ante el jurado sin la asistencia de la Asesora de Menores, lo cual hacía nulo todo lo actuado (¡incluida la absolución!). Ordenó así un nuevo juicio ante otro jurado, contra toda la normativa mundial y nacional”, agregó.

La entidad puntualizó además que Borinsky y Violini no convocaron a una audiencia pública “obligatoria por ley con todos los intervinientes”, que “no le dieron traslado ni sustanciación a la defensa” de los acusados y “sólo la anoticiaron del fallo en contra”, y que “una cuestión de esta gravedad” fue decidida “sin deliberación y por solo dos jueces: uno que explicó su razonamiento y el otro que adhirió sin más”.

“Semejante decisión merecía, como mínimo, un intenso debate y profusos argumentos de orden constitucional. En cambio, no hay ni una sola cita de doctrina. Es lógico. ¿Qué autor podría salir a justificar este despropósito?”, objetaron.