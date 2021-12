Preocupa la venta de turnos en el Consulado para tramitar la ciudadanía italiana

En el marco de una denuncia presentada hace unos años atrás por fraude en los comicios, Alberto Becchi, presidente del Comité Italiano, dialogó con “el Retrato…” adelantó que se avanzó en el senado y consideró que “si se comprobó el fraude electoral en la Procura de Roma, la custodia de los votos en la Argentina no fue hecha”. A su vez, manifestó su preocupación por la venta de turnos y las demoras en el otorgamiento de los mismos para iniciar la ciudadanía.

Alberto Becchi, presidente del Comité Italiano, que tomó posesión del cargo junto a los demás integrantes del cuerpo colegiado el 13 de diciembre pasado en las instalaciones del Consulado, después de haber sido electa su lista en los últimos comicios de los que participaron 7 mil 200 italianos de la circunscripción, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que se encuentra trabajando en varios proyectos, en el marco del ejercicio de su nuevo rol que durará 5 años.

En tal sentido, remarcó la importancia de colaborar con la red consular para poder resolver toda la problemática de trámites como ser pasaporte, ciudadanías, entre otras cuestiones. “El gran desafío es tener una buena comunicación, porque fundamentalmente hay cuestiones de trámite que pasan por ese tema. El gran desafío es llegar con información a todos y que se conozca más el comité en términos que es un herramienta importante para los italianos en el exterior”, indicó.

LA VENTA DE TURNOS EXISTE Y LA HEMOS DENUNCIADO

“Sabemos que la venta de turnos existe. Lo hemos denunciado y seguimos trabajando para resolver esta cuestión. Intentaremos que la página del consulado sea lo más segura posible y que podamos informar, de manera que la gente que esté apresurada por un turno no entre en esta variable de la compra del mismo”, expresó.

En ese marco, hizo hincapié en las protestas que se han dado en las últimas semanas frente al consulado. “La gente que se ha manifestado lo ha hecho por dos cuestiones. Por un lado, por el tema del pasaporte, lo cual se ha mejorado muchísimo, en tanto hoy hay 5 días a la semana que se abren los turnos de domingos a jueves y se dan aproximadamente 25 diarios. Se están cuadriplicando los turnos”, resaltó al mismo tiempo que destacó que, una vez que uno presenta toda la documentación solicitada, los pasaportes son expedidos en el mismo día.

En lo que respecta a la tramitación de la ciudadanía, indicó que existen dos tipos de trámites: el acta única, para aquellos que tienen carpeta familiar, un turno que se da una vez por mes, y el turno de reconstrucción para que los que tienen que arrancar con toda la documentación de cero, que también se da uno por mes. “Se estaba trabajando mucho para que los pocos turnos que salen puedan ser aprovechados por la gente y no tener problemática de hackeo de página como se ha tenido”, precisó.

RECLAMAN MAS EMPLEADOS PARA MEJORAR ENTREGA DE TURNOS

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cuánto tiempo puede llevar mejorar el otorgamiento de turnos para ciudadanía, respondió que desconoce con exactitud. “Las cuestiones de turno para ciudadanía fundamentalmente depende de que haya más empleado, fundamentalmente los que tienen firma y hoy hay solamente tres. El problema es que no quieren venir a América del Sur, porque la mayoría eligen destinos europeos”, explicó.

“La solución a dicha cuestión es que se abran concursos en el territorio, que se tomen empleados en el país para poder sumar a todos los consulados, porque Argentina tiene 9”, precisó a la vez que comentó que, conforme a dicho pedido, el año pasado pudieron incorporar dos nuevas personas que suplantaron a otras que se fueron.

Frente a ello, detalló que “el cónsul es la primera trinchera donde se tutelan y cuidan los derechos de los italianos” y agregó: “No tenemos esa llegada cómo tienen los legisladores, los cuales tienen la tarea de generar los proyectos de ley para que se puedan hacer las contrataciones. Hay que seguir trabajando en la red consular, en la embajada y subirlo a los estamentos donde tienen que definir estas cuestiones” a la vez que afirmó: “El otorgamiento de turnos para ciudadanía se resuelve con contrataciones, no hay magia. Si no hay empleados, es difícil”.

MARCHA DE LA DENUNCIA POR EL FRAUDE DE LOS COMICIOS ANTERIORES

En cuanto a la denuncia presentada hace unos años atrás por fraude en los comicios, Alberto Becchi recordó que dicha presentación se hizo en la Procura de Roma, por lo que, se llevaron adelante tres pericias caligráficas y químicas, las cuales dieron positivo y comprobaron que hubo fraude electoral. “Se avanzó en el senado y se expulsó a un senador por este tema”, resaltó.

“Ya tenemos la presentación hecha en la cámara. Esperemos que en los próximos días se trate, como se trató en el Senado, donde va a tener que tener el mismo tratamiento. El fraude está comprobado, pero hay que ver qué van a determinar en la Cámara de Diputados”, agregó y comentó que, incluso, paralelamente a esto está hecha la denuncia en Argentina.

En ese aspecto, expresó: “Si se comprobó el fraude electoral en la Procura de Roma, significa que la custodia de los votos en la Argentina no fue hecha, por lo que, nuestra denuncia está formulada en ese sentido” y agregó que “indirectamente, si van a tomar el mismo criterio, se tiene que ir el diputado que acompañó en el fraude, San Gregorio”.

“La ida de San Gregorio significarían dos cosas. Por un lado, el reconocimiento de esos votos que no me llegaron a mí y por eso no pude acceder, con lo cual yo entraría en lugar de otro diputado Lungo, que ingresó en lugar mío porque a mí me robaron los votos. Por otro, depende como siga la denuncia penal en Roma, hay que ver si entra el que le sigue a San Gregorio en la lista de su partido o, en caso que anulen el partido, entraría otro de un espacio diferente”, concluyó.