Fernando Maldonado amplía sus proyectos a Carlos Paz, Las Grutas, San Pedro , Gualeguaychú y Mar del Plata

En el marco del comienzo de la temporada de verano, Fernando Maldonado, relacionista público y titular de dos reconocidas empresas de comunicación social, en diálogo con “el Retrato…” analizó lo que fue el 2020 y remarcó la importancia de tomar conciencia en los cuidados, ya que “un actor que se enferma, es una obra que se queda sin trabajo, un productor que pierde 7 días de facturar y 40 familias que corren el riesgo de perder la temporada”. A su vez, se refirió a lo que se viene como así también resaltó la incorporación de dos nuevas plazas turistas entre sus proyectos: San Pedro y Gualeguaychú.

“Lo más importante es que a partir de noviembre surgió una gran esperanza, mucho trabajo y obviamente se preparó la temporada”, indicó el reconocido empresario marplatense que se encuentra llevando adelante este año proyectos teatrales tanto en la ciudad en el Teatro Corrientes como Carlos Paz, Las Grutas, San Pedro y Gualeguaychú.

Maldonado resaltó la incorporación de San Pedro y Gualeguayuchú entre sus proyectos laborales. “Son nuevas plazas turísticas, que están creciendo muchísimo. Todos los espectáculos tienen muchas expectativas aunque obviamente genera temor, tanto en los productores como en los que trabajamos detrás de escena, el avance del virus en el último tiempo”, subrayó al mismo tiempo que aclaró que, por eso, “se encuentran atentos” en incrementar los cuidados y medias de protección.

“El sector teatral ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia, porque no han podido trabajar durante casi todo este tiempo”, afirmó a la vez que comentó que, durante este período, a nivel personal se tuvo que reinventar y buscar un nuevo proyecto laboral. En función de ello, Maldonado remarcó: “Nunca quise quedarme esperando a que me tocaran la puerta de mi casa para llevarme algo. Salí a trabajar y vender fruta o verdura a domicilio. También hoy trabajo en una productora de Estados Unidos, que me llevó a generarle trabajo a muchas personas de Buenos Aires”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cómo hará para trabajar en tantos lugares al mismo tiempo, respondió que cuenta con personas que lo respaldan y que ayudan a los efectos de poder llevar adelante estas propuestas.

Seguidamente hizo hincapié en la pandemia y aseguró que los artistas “tomaron conciencia” de la misma porque han sido los más golpeados junto a los teatros. “No han tenido otra posibilidad. La conciencia no está en los actores sino que la inconsciencia está en los que no se vacunan. Por eso, es tan importante hacer esa campaña de vacunación y hay que vacunarse, lo cual va a llevar a que haya menos muertes y menos días de aislamiento”, indicó.

“Un actor que se enferma, es una obra que se queda sin trabajo, un productor que pierde 7 días de facturar y 40 familias que corren el riesgo de perder la temporada. Por eso, hay que ser muy responsable con este tema”, completó el empresario marplatense en conversación con “el Retrato…”

Por último, se refirió a lo que viene y remarcó: “El virus ha provocado que nuestra mirada llegue hasta dentro de un rato y en poner la energía en el instante, porque no se sabe lo que va a pasar. Estamos en una situación compleja” a la vez que comentó que, a nivel personal, se encuentra con la cabeza puesta en cosas nuevas y creando una nueva empresa de organización de eventos corporativos, llamada “Maldonado Impactos”.

“Todo depende de cómo se desarrolle el virus y hasta donde nos permita desarrollarnos”, afirmó el además titular de “Fernando Maldonado Comunicación y Prensa” y agregó que el empleo en una reconocida empresa de Estados Unidos, le brindó una posibilidad económica como así también una oportunidad de darles empleo a muchas otras personas.