Los titulares de taxis se manifestaron y aseguran que “lo más grave es la inseguridad total que hay”

El servicio de taxis y remises es deficiente para la demanda alta de marplatenses y turistas que desean trasladarse de ese modo por la ciudad. La falta de autos se nota aún más en la noche. En este contexto, y frente al desembarco de plataformas como UBER, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, determinó que los “titulares de taxis deberán prestar servicio obligatorio mínimo de ocho horas por día”, y además los obligan a tener un botón antipánico.

Estas medidas cayeron muy mal en los titulares de taxis y remises, por eso este miércoles se manifestaron frente al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado en J. B. Justo y 14 de Julio.

En este sentido, Daniel un titular manifestante sostuvo en declaraciones a los medios: “No voy a representar a nadie, solo busco un diálogo constructivo. Queremos trabajar como se puede, pero nos obligan a poner un botón antipánico, que cuesta x cantidad de dinero, un mantenimiento sin sentido, después de atravesar una pandemia que ha sido terrible y estamos entrando en otra ola de pandemia. Estamos muy dolidos que hayan tomado una medida muy jodida”.

En este sentido, agregó: “el señor Montenegro no tiene derecho a tomar estas medidas incorrectas. No me siento representado por nadie. Raúl Vicente es altamente discriminativo porque si uno quiere poner la aplicación de Servitaxi, tiene que tener un auto modelo 2020″.

“Lo quieren dividir en tres turnos de 8 horas y no se puede hacer porque es obligar a un titular que tenga que poner una persona que conduzca, y hay personas que no quieren poner empleados por un montón de factores. Es muy difícil la situación”, sostuvo y agregó “lo más grave es la inseguridad total que hay en Mar del Plata. Además, el Intendente tendría que arrancar por el transporte de colectivos. Solucionando eso, soluciona el problema de los taxis porque a las 22 no hay colectivos. Nunca van a lograr una frecuencia correcta de colectivos a las noche”.