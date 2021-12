Alberto Fernández: “Tenemos 100 mil viviendas en construcción y hacen falta muchas mas””

El presidente Alberto Fernández afirmó que “cuando satisfacer necesidades deja de ser negocio, ahí tiene que aparecer el Estado”, al encabezar en el barrio porteño de Parque Patricios la entrega de viviendas más importante del plan Procrear, en la que 141 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

“Tenemos 100 mil viviendas en construcción y hacen falta muchas más, porque muchos argentinos están necesitando de esas viviendas”, destacó el mandatario durante el acto, donde estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

En su discurso, Fernández señaló que “no hay nada más gratificante que el momento en que uno entrega las llaves a alguien que va a tener a partir de allí su casa y su techo”, por lo que sostuvo su administración se empeñó en “avanzar a paso firme y no ceder” en esa meta.

“Yo también sueño en que cada argentino pueda tener su casa”, subrayó el mandatario, y refirió que “el Estado debe hacerlo necesario para facilitarse acceso a la vivienda para quienes lo necesitan”.

Foto: Presidencia.

“Sé del problema que padece el que no tiene casa propia, de tener que vivir con otros, compartir sus casas, alquiler en los tiempos que vivimos, y estamos empeñados en terminar con este problema”, completó Fernández.

También planteó que “hay momentos en que poder satisfacer ciertas necesidades de la gente deja de ser un negocio, pero las necesidades existen”, y resaltó que “ahí tiene que aparecer el Estado”, al contraponer el plan Procrear con los créditos UVA que se impulsaron durante el macrismo.

“Por eso pensamos en el mismo Procrear de siempre, aquel que creó Cristina (Fernández) en su segundo mandato, para volver a ponerlo en la esencia de facilitar el acceso al crédito a un trabajador y que pueda pagarlo y que no se convierta en un problema”, expresó el jefe de Estado.

Al dirigirse a los beneficiarios del programa, Fernández aseguró que mientras el Frente de Todos (FdT) esté “gobernando, sólo pensaremos en ustedes”, tras lo cual reafirmó que “el Estado no está para hacer negocios, sino para satisfacer, cumplir y dar derechos”.

“Terminar el año de este modo es la mayor alegría que me pueden dar”, concluyó el Presidente.

Foto: Presidencia.

Las viviendas se encuentran en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires y fueron asignadas por las modalidades de sorteo general y a través de un proceso de cogestión con la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

En ese sentido, Ferraresi destacó que “los vecinos vienen a cumplir hoy el sueño” de la casa propia, luego de “un trabajo en común de las distintas centrales obreras, la CTA y la CGT”.

Según el ministro, “en este pequeño lugar de la Argentina existen dos países” y contó: “Estas viviendas se iniciaron en 2014, se discontinuaron en 2018 y las seguimos ahora”.

Recordó que el gobierno anterior “le transfirió a la Ciudad la adjudicación de las viviendas, y a través del Banco Ciudad otorgó los créditos UVA”, que se tornaron en muchos casos impagables, y consideró aquella medida como “un sistema perverso de una relación entre privados”.

“Y está esta Argentina que viniste a fundar”, le dijo Ferraresi al mandatario sobre los dos países, en el cual “no sea más el sistema financiero el que determine si un argentino tiene una vivienda, sino que sea el trabajo, que es el mejor ordenador”.

Informó que “hay 40.000 viviendas en construcción, con distintos programas”, y “hay tierras que ofrecen sindicatos” para la ejecución de este tipo de obras, y anunció que “habrá 100 mil viviendas en construcción en simultáneo en febrero” próximo.

El titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat apuntó con estas medidas a “tres consignas claves” y enumeró el de “cumplir el sueño de ustedes, generar trabajo y dar previsibilidad” para el pago del crédito.

En ese sentido, Ferraresi indicó que “se ajusta 0,9% a la evaluación salarial, para que tengan una cuota digna” para pagar.

“Esta Argentina que venimos a proponer la imaginamos en 15 años, cuando veamos que hemos construido país”, concluyó.

El Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires cuenta con 2.476 viviendas de entre 32 y 114 metros cuadrados, de las cuales 92 fueron construidas para que fuesen aptas para personas con discapacidad. Además, posee 935 cocheras y 73 locales comerciales.