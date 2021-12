Della Maggiora: “la miserabilidad y las corporaciones van en contra de la necesidad de la gente”

Los centros de testeos privados y públicos en Mar del Plata están colapsados por la alta demanda que hay. En este contexto, vuelve al inconsciente colectivo el interrogante que parece no tener respuesta: ¿Porque en Argentina no se pueden vender o distribuir los hisopos para realizar el autotest? Dinámica que todo el mundo, literalmente, está implementando desde el inicio de la pandemia. Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos marplatense, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “a veces la miserabilidad, y las corporaciones, van en contra de la necesidad de la gente”

“Como profesional de la salud y como ciudadano, que considero más importante que ser Presidente del Colegio de farmacéuticos, si analizo cuáles son los errores más importantes que se cometieron en el transcurso de estos 2 años de pandemia, creo que todo estamos de acuerdo, en Argentina una de las fallas principales fue la falta de testeo, porque es lo que permite detectar y aislar, es una herramienta” comenzó diciendo el profesional y agregó: “los testeos, en todo el mundo avanzaron de una manera histórica, en pocos año se hicieron test que de otra forma las empresas que los haces no hubieran tenido interés en sacar este tipo de test. Pero, solamente son accesibles para la gente a través del Estado, que me parece muy bien, y se ve con las largas colas que hay una voluntad de testar o porque tienen síntomas o porque quieren viajar. Los argentinos en general hay voluntad, de vacunarnos, de testearnos, de cuidarnos”, sostuvo Della Maggiora.

En esta línea, continuó: “A través de los laboratorios clínicos también se puede acceder al testeo, donde también hay un cuello de botella allí. En el mundo hoy se venden los test en las farmacias, es un autotest, muy sencillo, que no cuesta más de 3 o 4 euros. Hoy las farmacias en Europa se hacen los test de HIV también, en España, por ejemplo, lo hace el Estado de manera gratuita o la farmacia donde cobran 18 euros. El 80% de este tipo de test se hacen en las farmacias. La medicina y los diagnósticos evolucionaron, yo no conozco ninguna mujer que junte en un frasco orina para ir a un Laboratorio para hacerse un test de embarazo. Antes se hacían así, una vez que salió el test de embarazo eso cambio es mojar en orina y ver las rayas, y después si vas al médico y al laboratorio para hacer todos los estudios complementarios, que son mucho”.

“Yo no puedo decir si hay un acuerdo entre el Gobierno y los laboratorios, porque yo no estoy en la cocina donde se decide, pero si digo que estoy cansado de este país y las prohibiciones. Obviamente que si los test no se venden en las farmacias es porque a alguien no le conviene, y hay un lobby que hace que no se permitan hacer los test en las farmacias. Esta bueno que cada uno tenga su lobby, pero cuando de salud pública se trata es complicado, muchos colegas me preguntan porque no peleo para que los test se vendan en la farmacia, y a mi me resulta profundamente desagradable que me confundan con aquellos que pelean para llevar agua para sus molinos, más allá que si la pelea para que esto pase sea sanitariamente correcto, porque es muy difícil explicar que uno está peleando porque lo sanitario sea correcto y no por una cuestión de intereses personales, y aprovecharse de algo para que la economía personal mejore”, aseguró Della Maggiora.

En esta línea sostuvo: “Ya lo hemos dicho, nosotros no queremos vender los test en las farmacias, los regalamos. Que el Estado los acerque a la farmacia, y nosotros los acercamos a la gente, como hacemos la vacunación del Pami, con una efectividad y eficiencia desde la Quiaca a Ushuaia, porque la vacunación es logística, es estar en el momento justo cuando corresponde. Hace 15 años tenemos un sistema de vacunación impecable para los abuelos del Pami en todo el país, a una cuadra de su casa, a la hora que el adulto mayor quiera. Con esto de los test es lo mismo. La gente debe tener el acceso inmediato ”.

“Nosotros los farmacéuticos hemos trabajado mucho durante la pandemia, desde momento que no había alcohol en gel, y algunas fábricas y productores vivos no mandaban los insumos tuvimos casi todos los farmacéuticos quedándonos hasta las 3, 4 de la mañana haciendo alcohol en gel ante la desesperación de la gente, trabajamos a destajo, sobre todos los primeros 6 meses, nos enfermamos todos, algunos hasta hemos estado muy mal internados, y a otros también se les murió algún familiar, y eso por estar en la farmacia. Ahora, esta miserabilidad corporativa, porque no queremos que nadie nos toque y queremos todo el agua para nuestro molino, esto es lo que produce”, agregó Della Maggiora.

Finalmente, Della Maggiora remarcó: “Cuando uno tiene el monopolio o el oligopolio para hacer algo que todo el mundo requiere, por supuesto que se va a colapsar. Yo tampoco culpo al Estado, porque hace lo que puede, la intención de los funcionarios es hacer lo máximo posible, pero no podes poner en una pandemia como esta que se atiende de 8 a 15 de lunes a viernes. Nos tenemos que parar en un semáforo y nos tienen que atender, no debe ser a requerimiento, debe ser a oferta, no a demanda. Y debemos aprovechar toda la capacidad ociosa que tenemos, en Mar del Plata, 200 farmacias de las cuales 100 vacunan al Pami en 20 días, todos los años. Más allá de eso tenemos 33 Centros de Atención Primarias (CAPS), casi mil personas en la secretaría de Salud trabajando, y eso no se utilizó ni para vacunar”.