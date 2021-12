Copa Argentina: “Es una pérdida más que tenemos con el Gobierno de Montenegro, una pérdida por la desidia”

El sorteo de la Copa Argentina, puso una vez más en el centro de la escena la lastimosa situación de Mar del Plata en general, y del Estadio Minella en particular. Una vez más la ciudad, se queda sin eventos futbolísticos nacionales por la falta de inversión en la infraestructura del estadio que supo ser la perla de la ciudad.

El concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, en diálogo con “el Retrato”, sostuvo: “Mar del Plata siempre fue un clásico en partidos de Copa Argentina, incluso con participación de los equipos más grandes. Es una pérdida más que tenemos con el Gobierno de Montenegro, una pérdida que tiene que ver con la desidia,con la falta de gestión, con haber dejado en abandono al estadio Minella, pero no se lo podemos atribuir únicamente a cómo está el Minella hoy, que está peor que nunca. Sabemos que muchos Gobiernos no hicieron nada, pero este mucho menos”.

En esta línea, Amalfitano agregó: “el Gobierno de Montenegro ni siquiera pensó en que tenía que abrir el estadio en algún momento, en cuanto aflojaran los parámetros de la pandemia. Siempre sobreactuó la cuestión de las aperturas, pero nunca pensó que tenía que abrir un estadios de fútbol, tanto es así que después se abrió con una tribuna clausurada y la triste imagen que se vio de Mar del Plata, por ejemplo en un Aldosivi-Boca con una tribuna techada vacía, que no se puede usar porque es un peligro incluso para periodista, para trabajadores”.

“Pero además, la desidia viene de antes de la pandemia, porque yo no hubo fútbol de verano en el primer verano del gobierno de Montenegro, porque no hubo anticipación ni planificación, porque el Montenegro que fue candidato no pensó en reunirse con empresarios del fútbol y resolver la cuestión para que pudiéramos tener fútbol de verano” sostuvo Amalfitano y agregó: “si me constante que Fernanda Raverta como candidata si se reunió con la gente del fútbol, pensando en los partido de verano del 2019, cuando todavía no había empezado la pandemia”.

“Entonces, hubo un partido de rugby, la gente del fútbol se fue para otro lado, Mar del Plata no recibió ningún peso y esa desidia viene desde hace años y ahora perdimos la posibilidad de ser sede de la Copa Argentina obviamente porque el Estadio no está en condiciones, y no hay ninguna intención de ponerlo en condiciones, porque no hay arreglos estructurales”.

Asimismo, el concejal aseguró que después de “tantos reclamos del Frente de Todos, con 5 proyectos presentados se pide un estudio técnico a la Universidad que nosotros reclamos muchas veces que debía estar dirigido por especialistas en patologías estructurales de ciudades marítimas y recién ahora parece que se anoticiaron que deben recurrir a esos expertos que son muy pocos en Mar del Plata“.

Finalmente, el edil opositor sostuvo: “se llegó al ridículo que un proyecto en el que pedimos informes del estado del Minella no fue aprobado por el Concejo Deliberante, los Concejales de Montenegro expresaron no aprobando ese proyecto que no les preocupaba el Estado del Minella. Y esa es la verdad, no les importa y por eso se dejó al abandono un patrimonio de la ciudad. Insisto es la imagen de Mar del Plata hacia el mundo, es un patrimonio que se paga con nuestros impuestos, tanto que se dice esa frase, y es administración del Estado y fue abandonado, por eso es una pena que ahora que no haya partidos de la Copa Argentina en Mar del Plata porque tampoco se gestionó, de ninguna manera se gestionó. No existió gestión alguna del Gobierno de Montenegro para que esto sea posible aunque sea de manera precaria, sin la tribuna techada. Mientras tanto el Frente de Todos fue a la propositiva y presentó todo tipo de proyectos posibles, no sólo con pedidos de informes, sino también para proponer una unidad de gestión entre el Municipio, la Provincia y Nación, y tampoco el Gobierno de Montenegro movió un paso para pensar esa alternativa“, sentenció.