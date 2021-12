Desorganización y al rayo de sol: Así funcionan los centros de testeos municipales

Desde el pasado lunes, el Municipio del Partido de General Pueyrredon dispuso diferentes puntos de testeos en la ciudad. Una buena noticia que fue celebrada por muchos, debido a la falta de testeos que hubo en picos anteriores de la pandemia. El tema es que irse a hisopar a cualquiera de estos puntos es, literalmente, un calvario.

“El Retrato…” visitó el punto de hisopado municipal ubicado en el Skatepark Bristol, en la costa y San Martín. La modalidad utilizada allí es la misma que en el resto de los centros de testeos, se reparten 100 números por orden de llegada.

“Fui a las 8.30 de la mañana a Zona Sanitaria VIII, ya estaba reaprtiendo números, y no llegue a tener uno, así que me tomé un taxi y me vine para acá. A las 10.45 comenzaron a repartir los números. Yo llegué a las 8.45 y me dieron el número 21”, le contó a este medio una señora con síntomas que estaba esperando para hisoparse con su hijo, también con síntomas. La espera ya superaba las 3 horas y media.

Todo se desarrolla sin sombra, al rayo del sol, con 28 grados, en el Playón ubicado al costado de la Rambla. La mayoría de los presentes que aguardaban para hisoparse, estaban con síntomas fuertes y bien marcados.

A los ilusos que llegaban pasadas las 11, cuando los números ya estaban agotados, los mandan a ir temprano a la Rotonda del barrio Alfar, donde testean de 18 a 22. La buena noticia es que les sugieren que vayan temprano para conseguir el número que los haga acceder al testeo.

Ahora bien, una vez que se realiza el hisopado, se debe esperar, también al sol, el resultado. Para anunciar quien da positivo y quién no, uno de los empleados municipales que realizan el testeo, anuncia a viva voz los apellidos cuyo resultado dio positivo. Esas personas, están esperando, al lado de los negativos, al aire libre, y con barbijo.

Comentario a parte, los empleados de la sanidad presentes no tenían muy en claro que indicaciones darle a las personas con testeos positivos y qué decirle a los negativos. Tanto es así que a los positivos le dijeron que si en tres días siguen con síntomas deben ir al CEMA a realizarse un PCR. Hubo un murmullo, una discusión entre los empleados municipales, hasta que decidieron decir que los positivos, son positivos, que “deben aislarse 10 días, y darse el alta solos”, que los negativos si continúan con síntomas, deben repetir en tres días el hisopado.

Más dudas que certezas pudieron dar los profesionales de la salud, que según dijeron, en una discusión con personas ya hisopadas, están cansados y seguramente con extremo calor, porque hace 48 horas seguidas están de guardia, sin poder descansar, pidiendo empatía para todos los que esperaban su turno.