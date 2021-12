lena Roger: “En el exterior, Piazzolla está a la altura de Mozart”

La cantante será una de las invitadas en el homenaje por el Centenario del nacimiento del compositor marplatense que se desarrollará el próximo miércoles en el Teatro Tronador, junto a Raúl Lavié, Susana Rinaldi y Amelita Baltar. Un espectáculo cultural único en la ciudad.

A diferencia de Raúl Lavié, Susana Rinaldi y Amelita Baltar, Elena Roger no conoció ni pudo compartir vivencias con Piazzolla, pero será parte del homenaje por el Centenario de su nacimiento, que el próximo miércoles a la 20 se llevará a cabo en el Teatro Tronador.

Sobre cómo conoció a Piazzolla, la cantante dijo que “primero conocí el tango gracias a mi papá porque era lo que se escuchaba todos los domingos en mi casa. Él admiraba a Piazzolla. Tengo recuerdos de ir por la Avenida 9 de Julio, de frente al obelisco, mientras que de fondo sonaba Libertango. Siempre sentí que el tango era una música que tenía mucha fuerza. Después, de grande, tuve la oportunidad de pertenecer a Tangox2 que me adentró en esa música”.

“A Piazzolla lo conocí más profundamente a través de ´Pipi´, su nieto y líder de Escalandrum, quien cada vez que realizamos algún evento, cuenta que Astor vendió su auto y empeñó muchas cosas para hacer María de Buenos Aires. El primer día de espectáculo estuvo lleno, pero en el segundo ya no fue nadie a verlo. Además, también me explicó que no podían costear un coro, entonces el padre de Daniel era el encargado de darle play a la grabación del coro. Por suerte, en sus últimos años logró disfrutar de la fama”.

Respecto a las composiciones del marplatense, Roger aseguró que “toda su música es genial. Me gusta mucho su trabajo con Ferrer, Balada para un Loco, Bicicleta Blanca, Balada para mi Muerte, Chiquilín de Bachín. Milonga de la Enunciación también porque es un tema con mucha fuerza que, con todas las metáforas, arma una historia y me encanta las imágenes que tiene. Sucede lo mismo con Pájaros Perdidos y Vuelvo al Sur, pero me mata Balada para mi Muerte”.

En referencia al espectáculo del próximo miércoles en el Tronador, sostuvo que “el Centenario provoca que se lo escuche más en el país, pero en el exterior es tan grande. Está en la línea de los clásicos. Lo tienen a la altura de Mozart. Hay algo que tiene que lo hace distinto al tango tradicional, quizás por su exilio, o en la melodía nostálgica y de lucha, de salir adelante. Cada vez que tocan Adiós Nonino, pienso en la melodía y no lo puedo creer. No conocemos ni la cuarta parte de la obra de Piazzola.”.