Jubilados del PAMI tendrán libre elección del sitio donde poder atenderse

Desde el PAMI admitieron un cuello de botella en las demandas, que han superado la capacidad del organismo para derivar a sus afiliados a los médicos de cabecera asignados, con lo cual involucran a la totalidad de los médicos y en ese sentido avanzan las conversaciones con FECLIBA. Es una incursión que obliga a revisar la relación entre el estado y los privados que como política en Salud es impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional. Aunque no quedó en claro si sólo es atinente a la Delegación PAMI UGL XI o bien la medida se extiende a todo el país. Otra de las cuestiones de fondo será el valor de los honorarios de los profesionales, un dato no menor que no se consigna.

Fernando Mogni, director regional de PAMI UGL XI, dio detalles en Radio Brisas de cómo será el funcionamiento del nuevo modelo de atención de la obra social, que tendrá como principal característica la posibilidad de libre elección del sitio en donde atenderse.

Según explicó, quedará sin efecto el modelo anterior de cartera asignada, en donde cada afiliado está obligado a atenderse en un hospital determinado, bajo todas sus especialidades, y no podía elegir otro.

“Nosotros veníamos trabajando para cambiar esta modalidad, y vamos hacia un sistema en donde el 80% de las prestaciones se pueda hacer por libre elección“, indicó, ejemplificando que “si el médico de cabecera me deriva a un cardiólogo, yo voy a la cartilla de PAMI, y me va a decir en todos los lugares en donde me puedo atender. Ya no voy a quedar obligado a atenderme en el hospital en donde estaba antes”.

Mogni remarcó que saben que es un modelo distinto y por eso van a tratar de intensificar el trabajo de orientación a los afiliados durante todo el 2022.

“Esto abarca a consultas a especialistas, prácticas, y depende de qué tipo, la internación también. Con este modelo estamos evolucionando, y quizás encuentren los mismos sitios y médicos, pero estamos haciendo nuevos convenios para ampliar las posibilidades“, anticipó, revelando que se está conversando con las autoridades de FECLIBA.

Respecto a la cantidad de afiliados que tiene la región, el funcionario sanitarista indicó que “son 250 mil en toda la región, y en Mar del Plata estamos por encima de los 110 mil”.

“Al igual que todas las obras sociales y las prepagas, hoy estamos con un cuello de botella, ya que casi toda la ciudadanía y los afliados de PAMI llevaron casi un año y medio sin atención sanitaria, porque lo ambulatorio no estaba autorizado. Hoy hace que tengamos una demanda histórica, y los especialistas son los mismo para todos”, remarcó.

Y enfatizó: “Con esto lo que buscamos es ampliar las oportunidades de nuestros afiliados de conseguir esa atención“.