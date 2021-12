Defensoría del Pueblo pide informes sobre la higiene de Mar del Plata

Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon, se dirigieron al Ente Municipal de Servicios Urbanos –EMSUR- requiriendo información sobre distintas temáticas vinculadas a la higiene urbana, teniendo en cuenta la temporada estival 2021/2022.

En particular, y teniendo en cuenta que de acuerdo a los pronósticos se tratará de una temporada con una altísima afluencia de visitantes, se pidió al ente información sobre:

Plan de Trabajo y previsiones vinculadas al mantenimiento de la Higiene en la vía pública y espacios públicos durante el verano 2021/2022.

Operativos de limpieza en playas

Acciones de control a la concesionaria Transportes 9 de Julio.

Cantidad de cestos de residuos instalados en el Partido de General Pueyrredon y distribución de los mismos.

Frecuencia de mantenimiento de los cestos de residuos.

Campañas de concientización que se desarrollarán para instar a la gente a mantener la higiene en espacios públicos.

Operativos de limpieza en las plazas del Partido.

Todo otro dato que estime de interés, vinculados al asunto.

Desde la Defensoría se expresó preocupación por el estado de suciedad de muchos espacios públicos, que deberían presentarse en otras condiciones.

Asimismo se hizo un llamamiento a la población residente y turista, para cuidar la higiene, y no arrojar residuos en lugares no habilitados para ello.

“La suciedad, afecta no solo a la imagen de la ciudad en cuanto a lo paisajístico, sino que también afecta el ambiente, degrada nuestros paseos, nuestras playas y nuestro mar, principales recursos turísticos con los que contamos”, señalaron.