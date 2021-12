Patota atacó a un joven a la salida de un boliche de Playa Grande y no lo mató de casualidad

La sombra del asesinato de Fernando Baez Sosa ocurrida hace casi dos años sobrevoló Playa Grande cuando a la salida de un concurrido boliche un joven de 20 años fue atacado por una patota, el cual uno de sus integrantes luego de literalmente reventarle una botella en la base de su cabeza, lo atacó a golpes de puño y patadas cuando estaba en el piso.

El atacado felizmente pudo levantarse por sus propios medios y huir del ataque, y la salvaje golpiza que le estaban efectuando, al menos 6 personas, quedó registrado en una filmación con un celular.

El joven, identificado como como Rodrigo Lombardo, jugador de las inferiores de Aldosivi quien sufrió una fractura en el cráneo por un botellazo, dos heridas en el cuello y un corte en el brazo.

Elio Lombardo, padre de la víctima, viralizó el hecho, a través de un video, donde se ve cómo seis hombres le pegan a su hijo hasta que cae al piso, denunciando que hay más agresores de los que aparecen en las imágenes.

En los primeros segundos se ve un enfrentamiento entre Rodrigo Lombardo y otro muchacho, pero rápidamente se sumaron dos amigos más que le tiraron patadas. Cuando el joven intentó huir, uno de los agresores le pegó un botellazo en la nuca, mientras otro le pegó patadas para tirarlo al piso, donde continuaron golpeándolo sin piedad

Rodrigo logró ponerse de pie y siguió corriendo, pero el mismo joven que le había pegado con la botella se la asestó en la cabeza y la víctima cayó. Ahí se sumaron tres jóvenes más, y entre seis le propinaron golpes de puño y patadas. Según contó el padre de Rodrigo, la golpiza terminó cuando los separó un empleado de seguridad de un conocido local de comidas rápidas de la zona.

La víctima estuvo internada hasta las 20 del 24 de diciembre en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” que, por falta de camas, le dio “el alta” y ahora deberá seguir con los cuidados desde su casa.

Su padre instó a la comunidad que lo ayudaran a identificar a los violentos que golpearon a Rodrigo y solicitó que “nadie actúe por cuenta propia y vaya a buscar a estos chicos. Todavía faltan más imágenes donde aparecen otros chicos que lo golpearon y no aparecen todavía”.

El mensaje textual del padre del deportista publicado en las redes dice textualmente: Hola gente para mí es muy feo tener que publicar este video que es solo una parte de como estos chicos golpearon salvajemente y lastimaron a mi hijo . Necesito que por favor quien tenga más material me lo pasé me sirve mucho para poder hacer justicia por qué la justicia actúa muy lentamente . Pido que nadie actúe por cuenta propia y valla a buscar a estos chicos . Todavía faltan más imágenes donde aparecen otros chicos que lo golpearon y no aparecen todavía . Necesito que se presenten en la comisaría piensen que hoy es mi hijo pero mañana puede ser alguno de ustedes .. muchas gracias a cada mensaje que recibí de ayuda . Mi número es 2236187810 . Por cualquier información

Lo insólito del caso es que la seguridad policial sigue brillando por su ausencia en la zonas mas conflictivas, y es aquí donde cabe preguntarse ¿Dónde están parte de los 17.000 efectivos que Kiciloll anunció para la Costa Atlántica?