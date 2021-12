Mar del Plata con EDEA a un paso del colapso al borde de la temporada alta

Es irregular e insuficiente la prestación del servicio de la distribuidora eléctrica, como quedó demostrado en la tarde del viernes. Afecta el normal suministro de agua potable domiciliaria, el alumbrado público por los temas de inseguridad, los siniestros automovilísticos por la falta de correcto funcionamiento de semáforos.

“Problemas de cortes en el suministro eléctrico y debido a la tormenta quedaron varios pozos parados, hasta las 20.00 no se regulariza” informaron correcta y pormenorizadamente en el centro de atención al usuario de OSSE. Mientras las líneas de atención al usuario de EDEA se hallaban saturadas por los reclamos, no había forma de acceder a información ni recurriendo a los informes grabados. Oficialmente tampoco la distribuidora eléctrica daba a conocer información sobre lo sucedido.

Si bien en principio el desperfecto fue adjudicado a la breve e intensa tormenta eléctrica, el problemas fue mayúsculo en diversos barrios del Sur y el Oeste de la ciudad, cuando un transformador se apaga se corta una fase y sale de funcionamiento.

Quedaron sin servicios 6 pozos del acueducto sur y resultaron afectadas zonas como Batan, barrio San Jorge, Libertad y Jorge Newbery, se supo a través de atención al usuario., estimándose que alrededor de las 20.00 el mismo estaría regularizado. Se estima que 150.000 personas sufrieron las consecuencias.

La MGP a través del EMVIAL, días atrás comunicó fallas en 2 esquinas con semáforos por faltas de suministro eléctrico en las intersecciones de Luro y Chile y Avenida De Los Trabajadores Vernet “Fuera de servicio por baja tensión de energía”. “La empresa EDEA ya fue notificada acerca de los inconvenientes”.

No es la primera vez que ocurre

En calles céntricas, se pudo observar asimismo el alumbrado público funcionando al 20 % en la zona de Córdoba y Alberti, lo cual por sus características puede adjudicarse a cortes de energía totales y parciales que no son informados, en un escenario donde la iluminación es una de las demandas más requeridas por razones de inseguridad.

Hoy con temperaturas promedio a los 30° ya hubo problemas con el suministro de agua en la zona del Mundialista y no llegamos al pico del consumo, que se da en enero ni hubo días consecutivos superiores a 30 °, que suele profundizar los cortes por alta demanda.

Si todo esto ocurre en la previa del pico de afluencia de turistas, de lo que se augura como la mejor temporada de los últimas décadas, el papelón puede ser histórico y dejaría en evidencia que la empresa distribuidora EDEA, no ha acompañado el ritmo de inversiones necesarias o podría ser una forma encubierta de incrementar los subsidios ante el congelamiento de las tarifas dispuesto por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Lo que ha sucedido últimamente no ha sido tratado en el cariz de su importancia dado que es excluyente, debido a que puede arrastrar al colapso a los servicios que dependen del suministro eléctrico, agua potable, moto bombeadores, alumbrado público, señalamiento luminoso (semáforos) en vía pública, etc.

No habría además que descartar que no haya además algún factor político, que en este caso agrega más sufrimiento a la población y afecta todo el sistema. EDEA depende de la provincia, no es un dato menor, ahora que quedó en evidencia que el intendente Montenegro no tiene lugar en el palco del gobernador Axel Kicillof, como cuando esta semana se lanzó el Operativo de Seguridad de Sol a Sol.

Gentileza: Jorge Elías Gómez