Gonçalvez : “Que sean fiestas para la alegría de todos y no la desgracia de pocos”

En el marco de la Nochebuena, el titular de Defensa Civil, Rodrigo Gonçalvez dialogó con “el Retrato…” y sostuvo: “son unas fechas muy importantes para todos, y por eso venimos trabajando en medidas de prevención y difusión con los medios de comunicación de la ciudad, para poder llegar de manera clara a los vecinos.

Asimismo, Gonçalvez dijo: “Las medidas tienen que ver en primer lugar con la probabilidad de incendios forestales, que estamos en una etapa bastante crítica por la probabilidad de estos incendios, y llegadas las fiestas el agravante que tenemos es el uso de pirotecnia que también es conductor para este tipo de eventos, no solamente forestales sino también estructurales. Tuvimos un incendio muy importante el 1 de enero de este año a las 0.15 horas producto de una bengala pirotécnica, por lo tanto nos parece muy importante reforzar las medidas, tomar conciencia que sean fiestas para la alegría de todos y no la desgracia de unos pocos, por cuando las cosas pasan, después no hay vuelta atrás”.

En esta línea el Titular de Defensa Civil aseguró que desde el área se llama a “no usar pirotécnia, no a prender restos de poda, de basura, no tirar colillas de cigarrillo, por supuesto no manejar si consumimos alcohol, intentar cuidarnos, cuidar al otro y cuidar a los trabajadores, tanto a la respuesta sanitaria, ambulancias y policías, porque es muy desgastante trabajar en este tipo de eventos, y más desgastante es tener a la familia e hijos y trabajar en estas fiestas”

Finalmente, Gonçalvez deseo felicidades para todos los habitantes de General Pueyrredon y llamó al compromiso, “para seguir reforzando las medidas de prevención, que vana terminar sin duda beneficiandonos a todos”.

Felizmente la abundante lluvia caída a media tarde hizo que se atenuara el peligro de incendios, especialmente los forestales