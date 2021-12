Presupuesto nacional: “Voy a pelear todo lo que entienda que es necesario para los marplatenses” 

Después de la advertencia de la oposición en que las obras de Mar del Plata se verán muy afectadas como consecuencia del rechazo del presupuesto nacional, en declaraciones a LU6 Radio Atlántica, el jefe comunal de la ciudad, Guillermo Montenegro, remarcó que “es muy importante que no haya una discriminación” de la ciudad en ese sentido al mismo tiempo que advirtió que peleará para que ello no suceda. A su vez, calificó al aumento de tasas del 45% que propone en las ordenanzas fiscal e impositiva como “una actualización”

Después de que la concejal Virginia Sívori, del Frente de Todos, advirtiera que las obras de Mar del Plata financiadas con fondos de origen nacional se verán “muy afectadas” como consecuencia del rechazo del presupuesto nacional, del que responsabilizó al “espacio político de Montenegro”, en declaraciones a LU6 Radio Atlántica, el jefe comunal de la ciudad, Guillermo Montenegro, dio a conocer su postura sobre el tema y deseó que no se produzcan inconvenientes en la ejecución de obras públicas.

En tal sentido, Montenegro expuso: “Uno gobierna para todos. Y me parece que es muy importante que no haya una discriminación de nuestra ciudad, porque yo soy el responsable circunstancial y voy a pelear todo lo que entienda que es necesario para los marplatenses” y añadió: “No puedo decir que eso vaya a ocurrir porque todavía no están esos datos. Voy a trabajar para que eso no ocurra y lo voy a explicar con los motivos que todos conocemos”.

Asimismo, el jefe comunal comentó que explicará “las necesidades” de los marplatenses como así también, ente otros ítems, indicó por qué se necesitan “cambiar algunos índices para no ser uno de los municipios que peor distribución de fondos tiene en la provincia” y añadió: “No tiene que ver con este gobierno sino con reclamos históricos que se hacen desde nuestra ciudad”.

“Hay que plantearlo con mucha seriedad, no desde el grito, desde enojo ni de la pelea, sino desde la contundencia de los números”, reconoció a la vez que aseguró: “Necesitamos que esto se haga de determinada manera para ser equitativo con el resto de los municipios”.

Por otra parte, hizo hincapié en la relación que mantiene con el gobernador Axel Kicillof, y expresó: “Yo siempre voy a trabajar por mi ciudad. Y con distintas áreas del gobierno provincial trabajo muy fuerte. De hecho, el operativo que se va a hacer en el verano en nuestra ciudad se trabaja junto con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, con la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, la nacional, con Policía Federal, con Prefectura. Ya hace varios meses venimos trabajando en un operativo de previsión y de control que va más allá de lo exclusivo de seguridad, sino también con la emergencia, el SAME, Defensa Civil y Salud”.

En esa línea, afirmó que seguirá “defendiendo los intereses” de sus vecinos. “Es para lo que estoy. Kicillof o cualquier funcionario tanto nacional como provincial, o el gobernador que sea, va a encontrar en mí un diálogo permanente”, acotó.

“La necesidad que tienen los vecinos de mi ciudad es que yo trabaje para ellos, no pensando en un partidismo político mío o de Kicillof. Eso al vecino no le importa, lo que le importa es que yo genere las cosas que necesitamos en Mar del Plata para vivir mejor”, agregó.

Seguidamente, Montenegro calificó al aumento de tasas del 45% que propone en las ordenanzas fiscal e impositiva como “una actualización” y recordó que al año pasado fue “el 24%, por debajo la mitad de la inflación que va a dar este año”, lo que a su entender “habla de una seriedad en cuanto a la posibilidad que se tenía en ese momento”.

“Está claro que la inflación es el principal enemigo de cualquier situación que tenga que ver con la actualización de las tasas. Lo que estamos planteando es un gobierno de muchísima austeridad, que tiene que ver incluso con reducción de salarios míos y de los funcionarios políticos, el no haber cobrado los aguinaldos, la no utilización de recursos municipales que no sean exclusivamente para los vecinos”, mencionó.

En ese punto, detalló: “Acá cada uno maneja su auto, nadie tiene gastos de representación, nadie tiene viáticos ni teléfonos, todo eso es plata para los vecinos y en eso somos muy exigentes” y aseveró que “el cuidado de la plata de los vecinos está absolutamente garantizado” y él, como intendente, también debe “garantizar los servicios mínimos e indispensables que necesita una ciudad de las características de Mar del Plata”.

(Imagen ilustrativa)