Julieta Biesa, la vedette marplatense trans cabeza de compañía en una temporada “Picante”

Tras dos veranos lejos de la ciudad y una vez más de la mano de Lorena Liggi y Leandro Angelo, la vedette y actriz Julieta Biesa regresa a los escenarios para brillar al frente de “Picante”, la varieté de medianoche que desde el 29 de diciembre subirá al escenario del Teatro Corrientes para hacer reír y deslumbrar junto a Mariquena del Prado, Andrés Teruel, el Mago Black y Fernanda Vives.

“Seré vedette y actriz, será una temporada muy linda con compañeros y bailarines. Es mi primera vez como cabeza de compañía” señala feliz al tiempo que detalla: “Voy a tener un cuadro musical individual y scketchs con Mariquena, con el mago , un monólogo”.

Julieta es de Mar del Plata y sabe lo que es soñar y cumplir sus metas por más lejanas que parezcan. Ha pasado por Soñando por Bailar, y algunos la recuerdan por su vínculo con el ex futbolista Diego La Torre.

Pero desde hace tiempo los escenarios son su hogar y es así que su última vez en la ciudad fue con “Transformando el Varieté”, antes de su primer verano en Carlos Paz, el año pasado, con Alex Grudke en Dinamita.

“Lo que más disfruto es estar arriba del escenario y con la gente, vivo mi carrera hoy con mucha tranquilidad, sin grandes expectativas para el futuro y en mi tiempo también me capacitó, estudio danza, teatro”, confía y espera en este 2022 “ser feliz, estar tranquila, hacer lo que me gusta. Será una temporada de teatro muy linda, con el cariño de la gente que nos da fuerza para seguir en la carrera. Su devolución siempre es sincera y lo más lindo de todo”.