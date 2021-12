Uber y decks en calzada: la negación del Ejecutivo

Esta semana, ambos temas ocuparon un lugar importante en la agenda mediática de la ciudad. En ambos temas el Ejecutivo tomó la misma postura: Negar la problemática. Arrinconados debieron dar declaraciones, respecto a los decks sostuvieron en primera medida que se está intimando a que los gastronómicos cumplan con la Ley, cuando el tema estaba más candente, el Intendente emitió una amenaza: “el que no cumpla será sancionado”. De nada sirvió, no existe un solo deck, al menos en el centro, que se haya sentido intimidado por el Municipio, y por ende, haya cambiado la disposición. De hecho son varios los locales ubicados en las esquinas que redoblaron el esfuerzo e instalaron dos decks, uno en cada calle, sin cumplir siquiera con las medidas propuestas por el Gobierno.

Mal que les pese, el UBER ya está en Mar del Plata

A su vez, el UBER ya está en Mar del Plata, los porteños que planean pasar unos días en la ciudad, festejan. El Gobierno lo volvió a negar, olvidándose que en este caso, era muy fácil chequearlo, simplemente había que bajar la aplicación y solicitar el servicio. Mientras el discurso del Ejecutivo asegura que es una aplicación ilegal, y que está prohibido su uso, aún no hubo un hecho concreto que vaya en contra de Uber, es decir, hablar es fácil, pero llevarlo a acción, evidentemente no lo es. ¿Será que en el fondo el intendente Montenegro, y los suyos, están de acuerdo con el arribo de Uber y por eso no hacen nada más que hablar? Si es así, hay que derogar la ordenanza que lo prohíbe y crear una nueva, es decir, hay que trabajar de verdad.

Cambios de espacios en el Concejo que hacen ruido

El inicio de gestión de la flamante Presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, no habría sido el mas auspicioso. Algunos afirman que los tiempos que vienen en el Concejo Deliberante serán complicados, especialmente desde el sector de trabajadores legislativos del arco opositor. La primera medida que tomó la presidencia fue crear una “Secretaría Privada”, tal despacho está ubicado en el histórico espacio del Secretario del Concejo Deliberante, decisión que no habría sido bien vista por los propios y ajenos. El nuevo Secretario del Cuerpo, debió trasladar su despacho a una oficina muy pequeña ubicada en frente del despacho presidencial, donde antes trabajaba el personal administrativo político de la presidencia. Asimismo habría pedido tener un despacho donde habitan los ediles, para que allí trabaje su equipo, compuesto por un fotógrafo y una persona de prensa, Ana Marino, ex trabajadora de Radio Brisas.

Mudanzas de oficinas que dejarían a fuera a Muro

Los cambios de las oficinas, aún está por verse, primero porque si le dan una a la Presidente, habría un concejal que se queda afuera. Y hoy ese sería Fernando Muro, quien aún no tiene despacho, y por ende, hace una semana no puede ir a trabajar al Concejo, porque no tendría a donde ir. Asimismo, habrá cambios en los pisos, Mercedes Morro se iría a la oficina de Marianela Romero, quien ocupará la oficina dejada por Cristina Coria. Nicolá Lauría bajaría al primero. La oficina que era de Virginia Sívori ya es ocupada por Miguel Gugliemotti, y ella se fue al fondo a la derecha.

¿Y Viviana Bernabei? ¿Desaparecida en acción?

El martes el Ejecutivo realizó una conferencia de prensa en el COM para explicar las medidas a tomar durante la temporada para que en Mar del Plata reine la paz, entre varios funcionarios estuvo presente el Titular del Same Juan Di Matteo, quien se convirtió en héroe hace pocas semanas al salvarle la vida a un hombre en plena maratón. Lo llamativo fue que el Di Matteo se encargó de hablar no solamente del SAME, sino de las actividades que la Secretaría de Salud realizará durante el verano. La pregunta de los presentes fue ¿y Viviana Bernabei? La secretaria de salud, aún en emergencia sanitaria por la pandemia, no da una conferencia de prensa desde principios de junio, ni participa de las actividades públicas encabezadas por Montenegro. Raro, ¿Será una de las tantas que se está despidiendo del team del Intendente?

Amigos son los amigos

Tener buenos amigos, siempre te posiciona en lugares de privilegio. Desde que llegó Guillermo Montenegro a Mar del Plata, siempre supo con quien llevarse bien. Ni lerda ni perezosa, Carla Ardanaz fue ganando confianza en el círculo, chico, de gente a favor que tiene el Intendente en la ciudad.Tanto es así, que la esposa de Montenegro, Eugenia Pruzzo, trabaja en la agencia que tiene desde hace 2 años Ardanaz y su marido; esa misma agencia que le manejó la campaña electoral no solo a oficialismo (es decir a Muro, disfrazado de Montenegro) sino también a Acción Marplatense.

Un premio fruto del esfuerzo

La historia termina tal cual se esperaba: Carla Ardanaz fue nombrada vicepresidente del Ente Municipal de Turismo, puesto vacante desde que Montenegro se peleó con el ex Senador Provincial Lucas Fiorini, y expulsó a cuatro de sus pollos del Gabinete Municipal. De esta manera, el referente de la Coalición Cívica Bernardo Martín será reconfirmado presidente del Ente. Algunos recordaron que Carla Ardanaz era agente municipal en la Secretaría de producción, puesto al que renunció después del 14 de noviembre. Asimismo, en el inicio de la gestión de Montenegro estuvo a punto de ser nombrada en la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, pero finalmente eso no ocurrió, ya que se lugar quedó bajo la tutela de Mariano Mohadeb, “ahijado” de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien lo impulsó a ese puesto.