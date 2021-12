Taccone: “Se necesita dejar de pelear de una vez por todas y empezar a gestionar” 

Ya finalizando un nuevo año legislativo, el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “se necesitan más que nada los consensos y acuerdos como así también dejar de pelar de una vez por todas y empezar a gestionar” a la vez que apuntó que dicha grieta “es un gran negocio”.

En tal sentido, el referente de Acción Marplatense, Horacio Taccone, en conversación con “el Retrato…” realizó un balance de lo que fue el año legislativo transcurrido como así también hizo hincapié en lo que viene para la ciudad y los temas que tendrán como prioridad en el Concejo Deliberante de general Pueyrredón para el 2022.

“Hemos trabajado mucho. Con voluntad, buenas ideas y buenos proyectos se consiguen los consensos de los demás espacios. Hemos sacado ordenanzas por unanimidad, pero luego el Ejecutivo no las aplica lamentablemente, lo cual hace a veces quede un sabor agridulce”, sostuvo Taccone a la vez que aseguró que desde su espacio igualmente tienen “en claro” lo que quieren hacer: “Aprovechar la experiencia que nos dio haber gobernado la ciudad durante 8 años”.

En función de ello, se refirió a lo que viene desde lo legislativo y previó que puede ser un año “muy difícil” desde todo punto de vista: gestión municipal, gobierno provincial y nacional, lo laboral, social, etcétera. “Se necesitan más que nada los consensos y acuerdos como así también dejar de pelar de una vez por todas y empezar a gestionar”, precisó.

–¿Qué lectura haces de esas peleas o soberbia que hay de algún sector?

-Es un gran negocio la grieta o pelea esta que se da. Venimos retrocediendo parejos año tras año, lo cual no puede ser. Argentina va a tener que ver este sistema bipartidista que está teniendo desde hace años. Hay que dejar de creer y consensuar.

-En virtud de cómo ha quedado conformado el Concejo, ¿ustedes van a ser los árbitros de un gran disputa que podría haber en 2023?

-Puede ser, pero será una tarea igualmente bastante sencilla, porque nosotros no tenemos jefes políticos a quién responder, no nos dicen de Buenos Aires lo que tenemos que hacer. Tenemos la cabeza puesta en Mar del Plata y decidiéremos pura y exclusivamente en función de lo que creemos que es mejor para los vecinos de Mar del Plata y Batán. Por eso, no será una tarea complicada, aunque la llevaremos adelante con mucha responsabilidad, aportando nuestras ideas para que de una vez por todas podamos tener una ciudad mejor.

Seguidamente, hizo hincapié en el presupuesto 2022, el cual fue elevado recientemente por el intendente de General Pueyrredón. “No hace más que profundizar un concepto que ya es viejo, que es que las mismas personas paguen cada vez más. Eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista y hay que tratar de modificar ese concepto”, expuso.

“Tenemos que tratar de tener un estado cada vez más exigente, que haga inteligencia fiscal para que seamos más los que paguemos menos. Hay que ampliar la base pirámide, porque no se puede ampliar los porcentajes del pago de tasa y cada vez pagarle a menos gente”, consideró.

Por último, Taccone aclaró que igualmente hay que tener en cuenta que la inflación es mayor flagelo que tiene la ciudad y que dicha situación “no se soluciona peleando sino reuniendo los esfuerzos, porque mientras haya inflación siempre va a haber actualizaciones por aumento de tasas, que tanto daño le hace a los bolsillos de la gente”.