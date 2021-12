Cristian Echeverría destacó el diálogo con Nación y Municipio, no así con la Provincia

Después del resultado de las elecciones internas para renovar la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas del Sindicato de Trabajadores de Casino Loterías Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH), Cristian Echeverría, titular del Sindicato de Trabajadores de Casino Loterías Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH) y referente de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires en diálogo con “el Retrato…”cuestionó que la provincia no escucha las necesidades del sector. “Con el gobierno Municipal no es mala la relación”, afirmó.

En tal sentido, el dirigente Cristian Echeverría, que encabezó la Lista Azul del Sindicato de Trabajadores de Casino Loterías Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH), en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación actual del gremio, que funciona como organización armada desde 2014, el resultado de las elecciones, el trabajo social llevado adelante y las expectativas del sector de cara a lo que viene.

“El balance del 2021 es malo, no por el laburo, sino por lo que nos sucedió a todo el mundo, a lo cual los argentinos no estuvieron exentos. La pandemia no se fue aún y mucha gente conocida, amigos, familiares han perdido seres queridos. En lo económico tampoco estuvimos aislados, la gente está mal”, sostuvo.

Conforme a ello, señaló que continúan estando cerca de la gente, colaborando con un granito de arena, a través de la transmisión de cosas que muchas veces no llegan por otros canales. “Hoy recién están devolviendo los llamados que se hicieron, pero durante un año de la pandemia se recibieron algunas respuestas de Nación”, indicó y añadió que con el cambio de ministro, Juan Zabaleta, se encuentran “tratando de trabajar bien”.

“La provincia está aislada, no nos escucha mientras que con el gobierno Municipal tenemos una connivencia y tratamos de ser facilitadores de cosas para no entorpecer la gestión”, afirmó el además referente de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires.

Seguidamente, cuestionó que a los trabajadores “debería habérselos contenido desde otro lugar: se les estaba pagando la mitad de los sueldos, no llegando a cobrar la totalidad en muchos casos, etcétera” al mismo tiempo que hizo hincapié en lo que viene y apuntó: “Esperemos que los funcionarios escuchen a los que estamos cerca de los trabajadores, porque al estar la ciudad en la Costa Atlántica, puede andar muy bien”.