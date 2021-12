Gustavo Blanco: “Van a aumentar la cantidad de casos de Covid durante la temporada”

Los casos de Covid-19 están creciendo en Mar del Plata y el país. El parte diario local informó ayer que en la ciudad 61 casos y este jueves otras 41 nuevas personas que están transitando la enfermedad. Frente a la crecida de casos, y la mala perspectiva del futuro, el ex secretario de Salud del Municipio, Gustavo Blanco, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo que en el verano subirán muchos los casos y que no está de acuerdo con que en la ciudad no se pida el pase sanitario a los turistas. “Hay una situación que nos obliga nuevamente a cuidarnos y ser responsables”, sostuvo.

En este sentido, agregó: “Hay que empezar a estar un poco más alerta, porque cuando se divide el mapa del país en general, dividido en los colores del semáforo rojo amarillo y verde, algunas provincias ya están en entrando en el color rojo, Buenos Aires, Tucumán Córdoba, Santiago del Estero, están teniendo un aumento de casos proporcionalmente superior a días anteriores. En el país el miércoles se reportaron 31 muertos y más de 4800 de nuevos contagios, en tanto este jueves hubo 19 muertes y 5.301 nuevos contagios de coronavirus en el país lo que hace que la curva empiece a tener una tendencia en alza, y nosotros estamos en una ciudad donde afortunadamente vendrán una gran cantidad de turistas. Tenemos que ser inteligentes y empezar a alertar, sin preocupar pero ocupándonos, que tenemos que cumplir nuevamente las medidas de protección que aprendimos en estos dos años, que por lo que veo porque camino la ciudad, últimamente ya están en algunos lugares poco alentada”

“Veo gente sin barbijo, sin respetar las distancia en bancos, bares, restaurantes. Considero que está bueno que los periodistas comienzan a informar y alentar sin preocupar, explicando que vamos a recibir a muchos turistas y las camas de la ciudad son siempre las mismas, las camas de terapias sin profesionales son camas nada más, los médicos y enfermeros están cansados porque bajó la pandemia pero hay otras patologías de internación. El hospital reportó que necesitan personas para trabajar, hoy escuché al Delegado de ATE diciendo que están pidiendo 200 puestos para el hospital interzonal. Hay una situación que nos obliga nuevamente a cuidarnos y ser responsables como lo fuimos en estos dos últimos años. Sin alarmarnos, pero protegiéndose”, explicó el profesional de la Salud.

En relación a la decisión del Gobierno Municipal de no pedir el pase sanitario para los miles de turistas que arriben en el verano, Blanco dijo: “Yo creo que es incorrecto, a cualquier médico que le preguntes no están de acuerdo. Los médicos pedimos el pase sanitario, porque necesitamos que la gente tenga la mayor cantidad de vacunación completa antes del verano, acá en Mar del Plata veranea mucha gente del conurbano bonaerense y la Capital que son dos lugares que hoy están en naranja. Es importante que la gente venga con la vacunación completa y que la gente que administrar esto sea estricta, no nos olvidemos que estamos hablando de salud en una ciudad que recibirá mucha cantidad de gente, sobre todo el fin de semana, vienen muchos chicos, boliches, fiestas electrónicas, recitales, y van a aumentar mucho la cantidad de casos durante la temporada”.

Asimismo dijo: “La vacuna es efectiva, hoy hay un solo caso con respirador en Mar del Plata, o sea la vacuna lo que hace es apaciguar las complicaciones de la infección, no evita que uno se infecte. Los seres humanos somos vectores, entonces no nos complicamos pero si la transmitimos, entonces puede agarrar a una persona que estando a vacunada, sea factor de riesgo, esté complicada y tenga que caer en internación. Porque si nos descubrimos la boca, comenzamos a tocarnos otra vez, y no respetamos las distancias, el virus comienza a pasar de unos a otros, estés o no vacunado. La vacuna lo único que hace es minimizar las complicaciones y la gravedad de la enfermedad. Estamos con circulación Delta en el país, que hace rato que está circulando. La nueva variante es la Omicron que en CABA se está estudiando tres casos, ya lo publicaran pero la más común es la Delta”

Finalmente, en relación a lo que puede llegar a pasar después del verano, y la posibilidad de un nuevo aislamiento, Blanco dijo: “me parece que el aislamiento, como en los primeros tiempos de la pandemia ya es inviable, porque el virus más allá de una infección se convirtió en una cuestión política, económica, social, psicológica y la gente ya no soportaría el aislamiento en cuatro paredes, por eso es muy importante que los medios de comunicación vuelvan a comunicar sin cansar a la gente. Es muy importante que en los accesos de Mar del Plata que haya carteles, la comunicación visual es muy importante, con una buena cartelería, como en muchos lugares del mundo, volver a señalar el uso del barbijo, donde debe pararse en la fila de los bancos, por ejemplo. Es todo lo que tenemos que hacer para evitar el encierro que sería catastrófico”