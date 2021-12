Paula Mantero (AM) y los decks: “Hay calles en las que apenas pasa un auto…”

Si bien el Gobierno Municipal aseguró que está intimando a los propietarios de los locales gastronómicos para que cumplan con los requisitos establecidos a la hora de instalar los famosos “decks en calzada”, la situación continúa siendo un descontrol cotidiano. “el Retrato…” dialogó al respecto con la Concejal de Acción Marplatense Paula Mantero, quien sostuvo: “uno no está en contra de que la gente trabaje, pero siempre tiene que ser dentro del cumplimiento de la normativa”.

En este sentido, Mantero sostuvo: “el año pasado, inmediatamente después del primer accidente de auto, presentamos un pedido de informe, porque observamos que, ya en ese momento, los decks se terminaban constituyendo en construcciones y ampliaciones de los locales, porque todos tienen distintos formatos, algunos tienen ventanas, otros están todos cerrados, otros todos abiertos, hay otros que tienen altura, muchos no respetan las medidas y se comen unos centímetros de más” sostuvo al edil y aseguró que todo eso interfiere en el tránsito: “hay calles en las que apenas pasa un auto. Es complicado que nadie inspeccione, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que plantea la ordenanza”.

Asimismo, la edil se refirió a la forma de trabajo que planteó el Departamento Ejecutivo desde que inició su Gobierno hasta ahora: “se hace del silencio una política, se hace la vista gorda, vamos a terminar planteando un código de ordenamiento urbano para los decks, es lo único que nos falta. Es rarísimo lo que está pasando, porque si uno no va controlando, ni va poniendo la norma, esto indefectiblemente se va a debocar, más allá del trastorno que implica la movilidad del tránsito, el cambio de los colectivos. Imaginemos la ciudad en plena temporada”.

En relación al proyecto presentado en el 2020, sostuvo: “Todavía no hay ninguna respuesta. Desde Acción Marplatense, en ese momento, votamos a favor de la ordenanza de los Decks en la medida en la que había una causa clara respecto a las dimensiones y cómo debían plantearse en relación con el tránsito, era cuestión de cuidado, estábamos de acuerdo en relación a la capacidad, y los aforos que se planteaban, por la pandemia, eso esa necesario. Ahora, una cosa es eso, y otra es cuando ya hay una exacerbación y en realidad los comerciantes está duplicando su superficie de trabajo”.

Finalmente, en relación al trabajo en el Concejo Deliberante, donde en muchas ocasiones se legislan ordenanzas, se trabajan temas, se presentan proyectos, pero después no tienen las herramientas para que eso no sea en vano cuando el Ejecutivo no promulga o desatiende los temas, “es muy frustrante, no obstante eso tenemos que seguir insistiendo porque a la ciudad la habitamos todos, y los vecinos y turistas que haremos usufructo de la ciudad, vamos generando estas situaciones que se van viniendo en contra. En este caso son construcciones en la vía pública, que es un espacio de todos, entonces debemos hacer que se cumplan las medidas porque si no somos cómplices”.