Pablo Santín asumió en UTHGRA y denunció que les dejaron “un vaciamiento tremendo”

Tras una elección histórica, Pablo Santín asumió este miércoles como flamante Secretario General de la Unión de Trabajadores del T , que fue simplemente formal con la firma de actas, frente a un miembro de la junta electoral, no participó ni la secretaria saliente, Nancy Todoroff, ni tampoco lo hizo ninguna persona de su gestión.

Santín, en diálogo con la prensa aseguró: “la renovación de la conducción del gremio gastronómico es algo que desde hace años venían pidiendo los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Es un hecho histórico porque es la primera vez que en Uthgra los trabajadores eligen quiénes quieren que los representen”.

Asimismo, aseguró: “Entendemos que había una crisis en la representación sindical de los hoteleros y gastronómicos, que desde hace muchos años son los más precarizados de Mar del Plata, la ciudad turística número uno del país, y no es justo que esto ocurra. Evidentemente cuando los que toman decisiones no las hacen acorde a las necesidades de los trabajadores, es el momento de decir ‘o me quedo en mi casa o damos la pelea desde adentro’”.

“Los trabajadores son siempre los que terminan sufriendo. Estamos empezando un nuevo proceso de auditorías y analizando toda la situación general del Sindicato”, sostuvo y agregó: ” Llegó el momento de trabajar y empezar a cumplir con lo prometido en la campaña. Eso es salir a la calle y estar junto a los trabajadores. Y uno de los objetivos es controlar el empleo en negro. Hay mucha precarización, pero necesitamos un equilibrio. Nosotros no vamos a ahorcar a nadie”.

Respecto al estado administrativo y financiero en el que se encontró la seccional de UTHGRA Mar del Plata, Santín confirmó el inicio de una auditoría, con abogado y escribano público.

“Han dejado un vaciamiento tremendo. La señora Nancy Todoroff firmó vacaciones de hasta 56 días al personal, que debería estar brindando servicio a los afiliados, dejándonos malintencionadamente casi sin gente para comenzar a gestionar”, dijo.

Además, la conducción saliente “suspendió la inscripción de las cajas navideñas y también la de la entrega de útiles escolares” y “se otorgaron licencias compulsivamente, nos sacaron la Delegación de Miramar y a su vez nos han quitado el Departamento de Recaudación”, explicó.

Pese a la “desprolijidad sin escrúpulos con la que actuó hasta el final la conducción saliente”, Santín garantizó: “Se terminaron las palabras, es hora de trabajar. Venimos a aportar soluciones, no excusas, a llevarle tranquilidad a los afiliados de que se va a cumplir todo lo prometido en la campaña”.

Por último, el secretario general anticipó que “se hará sentir la presencia del sindicato en la calle, para acompañar al trabajador, restituir derechos y revertir la informalidad en nuestra actividad; vamos a priorizar el acompañamiento al trabajador por sobre la comodidad, por lo que nos imaginamos una gestión de muchas horas de trabajo, garantizando los derechos de cada hotelero y gastronómico de la Seccional Mar del Plata”.