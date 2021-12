Como será el Pase Sanitario que el Gobierno implementará a partir del 1° de enero

El Gobierno nacional oficializó este lunes la decisión de implementar a partir del 1°de enero un pase sanitario para eventos masivos que será exigido a personas mayores de 13 años y cuyo objetivo es el seguir fomentando la vacunación contra el coronavirus.

“Estamos en un momento clave para sostener los logros, reducir los riesgos y acelerar la vacunación”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una serie de posteos en la red social Twitter, para lo cual “junto a las 24 jurisdicciones lanzamos el pase sanitario Cuidar”.

La medida, adelantada el domingo, fue publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1198, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

De esa manera, las personas quedarán habilitadas para participar en actividades consideradas “de mayor riesgo sanitario”, especialmente eventos masivos o en locales cerrados, con la exhibición del certificado “ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación”.

Vizzotti señaló que el objetivo del pase es que “las actividades sean seguras, que puedan sostenerse y que quienes todavía no completaron su esquema se apliquen la segunda dosis”, e hizo una apelación a quienes aún no se inmunizaron a hacerlo ya que “las vacunas salvan vidas”, y eso posibilitará que “nos seguimos cuidando entre todos”.

En el marco de las medidas adoptadas en los últimos días para luchar contra la pandemia, confirmaron que instrumentarán sus respectivos pases los gobiernos, entre otros, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

En el territorio bonaerense el 71,08% de la población cuenta ya con el esquema completo de dos dosis de vacuna, según informó el gobernador Axel Kicillof.

Ahora, con un promedio de casos diarios de coronavirus que aumentó un 188% desde que registró el mínimo hace dos meses, las 24 jurisdicciones del país acordaron lanzar el pase, destacó Vizzotti,

Las actividades que requerirán acreditación son la asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

En los fundamentos de la resolución 1198 de la Jefatura de Gabinete se indica que el esquema de vacunación “deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento”.

La acreditación del pase se hará a través de la aplicación Cuidar, del Ministerio de Salud de la Nación, que posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias, y que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

Se deberá tener instalada en los teléfonos celulares la versión 3.6 de la app, que ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

El proceso correcto para actualizar la app Cuidar, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

Desde el ámbito privado y el oficial distintas personalidades celebraron la implementación del pase, como el médico clínico e integrante del comité de asesores del Gobierno, Luis Cámera, quien evaluó que la medida “está bien”, e, incluso, consideró que “se puede ampliar un poco más”.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, opinó que es “una gran medida” que “era necesaria” para continuar “con las aperturas” y “evitar nuevas restricciones”, que “nos va a servir mucho en el verano”.

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, afirmó hoy que con el pase “no se está generando una obligatoriedad de vacunación, sino una obligatoriedad de acreditar la vacuna para realizar algunas actividades”, mientras que su par de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, consideró que se pide completar el esquema de vacunación “porque es una mayor seguridad para todos”.

En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, subrayó que “la intención del pase sanitario es estimular fuertemente la vacunación en algunos grupos poblacionales que todavía no terminan de decidirse, y también a los que tienen una dosis, pero no fueron a recibir la segunda”.