Las mujeres vienen marchando y toman el poder del Concejo Deliberante

La época de la paridad llegó, y de madera muy fuerte al Concejo Deliberante. El concejo Deliberante, está presidido por tres mujeres, Marina Sanchez Herrero (UCR) Virginia Sívori (FdT) y Paula Manteros (Acción Marplantese). No solamente eso, sino que en las presidencias de los bloques también hay varias mujeres. Si bien la política siempre fue un lugar ganado por los hombres, de un tiempo a esta parte, las cosas fueron cambiando, y las mujeres comenzaron a ganar lugares en las tomas de decisiones. Eso siempre hay que celebrarlo, aunque en los pasillos del Concejo Deliberante, aseguran que el discurso feminista no se puede aplicar en la flamante presidente del Cuerpo, quien en la votación consiguió, históricamente, 13 abstenciones, y ella se tuvo que votar a favor para ganar la Presidencia.

Cambia, todo cambia… en Mogotes también

Mariana Cuesta, asumió como Concejal el pasado 9 de diciembre, y por ende, la Administración de Punta Mogotes quedó acéfala. Todo indicaría que quien podría ocupar ese lugar es Fernando Maraude que, hasta el momento, está trabajando como Titular del Pami, en la Agencia Puerto Mar del Plata. ¿Qué pasó con el sorteo de las carpas? este medio no pudo chequear si Maraude está al tanto o no.

La nueva pelea: Comisiones y oficinas

Hay comisiones centrales, y troncales en la toma de decisiones, en las que tanto el oficialismo como la oposición deben negociar para equilibrar la balanza. Las presidencias de dichas comisiones (Como Obras, Legislación y Hacienda) siempre entran en negociación, al igual que la mayoría en los integrantes de cada una de ellas. Después del cuarto intermedio (que fue un papelón y un mal inicio en la presidencia de Sanchéz Herrero) quedó demostrado, en la nueva conformación del Cuerpo Deliberativo. Se espera que la lucha por las Comisiones dure muchísimo tiempo, y que haya varios heridos.

Muchos quieren el despacho que ocupara Cristina Coria

De igual manera, pero sin tanto importancia para todos los vecinos del Partido de General Pueyrredon, la restructuración de las oficinas de cada concejal también es una lucha y pelea. El Frente de Todos, pretende ocupar un piso, el primero, en donde varios ya tienen su despacho. Chucho Páez, por ejemplo, quiere ocupar la oficina de Morro, que solo aceptó abandonar su lugar, si le dan el recinto que antes era de Cristina Coria (que es grande como un departamento de tres ambientes) pero ese despacho ya fue solicitado por Marianela Romero, quien además, es la flamante presidenta del Bloque radical. Esa situación, hay que multiplicarla por 24 bancas y oficinas. Suerte para todos.

Para los despistados, los nuevos bloques

Solamente los que estan en el día a día del Concejo Deliberante y la política de Mar del Plata entienden y siguen de cerca los cambios de figuritas, para aquellos que no están tan IN, les regalamos este repaso de cada bloque del cuerpo legislativo actualizado.

JUNTOS: Agustín Neme (le quedan 2 años más como edil), Fernando Muro, Guillermo Volponi (renovó), Mercedes Morro (renovó), Florencia Ranellucci, Marianela Romero (le quedan 2 años más como edil), Daniel Núñez, Marina Sánchez Herrero, Gustavo Pujato, Liliana Gonzalorena (le quedan 2 años más como edil) y Angélica González (renovó).

FRENTE DE TODOS: Marina Santoro (le quedan 2 años más como edil), Vito Amalfitano (le quedan 2 años más como edil) Sol de la Torre (le quedan 2 años más como edil), Roberto Gandolfi (le quedan 2 años más como edil), Roberto Páez (le quedan 2 años más como edil), Virginia Sívori (renovó), Ariel Ciano (renovó), Mariana Cuesta y Miguel Guglielmotti.

CREAR JUNTOS: Alejandro Carrancio y Nicolás Lauría.(A ambos le quedan 2 años más como ediles)

ACCIÓN MARPLATENSE: Paula Mantero y Horacio Taccone. (A ambos le quedan 2 años más como ediles)

Se vienen cambios y enroques en el poder municipal

Si bien no tuvo una gestión brillante, más allá de algunos manejos en la interna radical que pasaron desapercibidos, Verónica Hourquebié habría presentado su renuncia para abandonar Desarrollo Social. Según pudo saber este medio, se dará a conocer cuando Guillermo Montenegro consiga quien ocupe ese puesto vacante. Quien tiene todas las fichas para ser la nueva Secretaria es Vilma Baragiola, aunque el mismísimo Montenegro (aunque no tiene mucha gente a quien elegir) no estaría de acuerdo con que la ex concejal radical asuma dicho cargo. En cuanto al destino de Hourquebié iría a ocupar el segundo lugar en el organigrama de Obras Sanitarias S.E., puesto que está acéfalo luego de la pelea entre Lucas Fiorini y Montenegro, que terminó con 4 pedidos de renuncia, entre ellas, la de Fernando Navarra.

¿Garivoto con ganas de volver a los primeros planos?

La presencia del dirigente peronista Juan Garivoto en distintos eventos encabezados por el díscolo Presidente del PJ marplatense, Juan Manuel Rapacioli hace que la figura del legendario justicialista vuelva a los primeros plano de la política lugareña. Si bien el peronista no se ha alejado del todo de las “roscas” partidarias, los años sabáticos que se ha tomado parece van llegando a su fin. En este marco el “Rapa”, quien ya anticipó que jugará en la interna del Partido Justicialista, devolviendo “gentilezas” tomó parte de la cena y brindis de la Agrupación Olazabal que encabeza Garivoto, donde hablaron del futuro que se viene en el Partido creado por el General Juan Domingo Perón