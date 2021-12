Cristina exigió que “cada dólar en el exterior sirva para pagar la deuda”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que un punto ineludible de la negociación con el FMI para resolver la deuda externa adquirida en la gestión de Mauricio Macri debe incluir una iniciativa dirigida a “recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión”.

“Se habla mucho de la famosa restricción externa. De que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina no le faltan dólares: se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se fueron miles de millones de dólares en evasión, para que le paguemos”, exhortó al hablar frente a decenas de miles de personas en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

La vicepresidenta también le propuso al presidente Alberto Fernández que convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que le planteen al FMI que la negociación para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares no implicará poner en riesgo “esta recuperación económica”, como se refirió al repunte de la actividad tras los meses de la pandemia.

Cristina Fernández. Foto: Raúl Ferrari.

“Presidente, yo se que tenemos muchas dificultades pero siempre digo que ante las grandes adversidades grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude”, reafirmó al mencionar la práctica sistemática de fugar capitales.

En referencia a la evasión y la fuga en paraísos fiscales, puntualizó que el Gobierno debe hacer lo necesario para “comprometerse en que cada dólar que encuentre en el exterior de los que se la llevaron afuera se lo vamos a dar primero al Fondo”.

La titular del Senado formuló estos conceptos durante el acto celebrado en Plaza de Mayo para conmemorar los 38 años de la recuperación de la democracia.

En el escenario estaban el presidente Alberto Fernández y los ex presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, José “Pepe” Mujica.