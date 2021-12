Miguel Mateos emocionó a los marplatenses a puso rock

A pedido del público, en el show no faltaron sus inolvidables clásicos, que dejaron huellas en el inconsciente colectivo y que van desde su primer single “Va por vos, para vos”, los temas que marcaron a fuego la primavera democrática como “Huevos”, “Tirá para arriba”, “Tengo que parar”, las canciones que abrieron el camino para el rock argentino en Latinoamérica como “Obsesión” y “Cuando seas grande” hasta el presente de “Undotrecuá” con su homenaje al rock argentino de “El nacional”.

“Escuchando los discos, vienen a mi mente un sinfín de historias y anécdotas. Podría escribir un libro de cada uno de ellos, desde su creación a su producción final” señaló Mateos.

Son pocos los artistas argentinos que han permanecido vigentes durante tantos años y no fue tarea fácil compilar 40 años en una sola noche, pero Mateos superó el desafío con creces. La noche del martes 7 de diciembre, se transformó en un viaje a través de su carrera musical, una celebración, un recital de rock para el reencuentro.

Para finalizar, Mateos destacó: “hoy seguimos persiguiendo sueños y recordando el sabio consejo de mi abuela Margarita que me decía: “para saber cómo piensa una persona preguntale como se imagina el paraíso”, las respuestas siguen formando parte de mis canciones a la fecha”.