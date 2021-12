Entregaron medallas a los concejales que finalizan su mandato en Gral. Pueyrredón

Como resulta habitual, luego de cada elección, llegó el turno de hacer la renovación en la integración política en el plenario del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. En este contexto, mediante Decreto Nº 308 se llevó a cabo este miércoles 8 de diciembre, la 4° Sesión Pública Especial del 106° Período Legislativo, en el recinto de sesiones, con la aplicación del protocolo de actividades presenciales.

No exenta de emoción, con cierto aire de nostalgia experimentada en quienes finalizan su mandato, que corresponde al período 2017-2021, la sesión transcurrió con la presencia del invitados especiales, familiares, asesores y todos los miembros del Plenario.

Los integrantes del Cuerpo que finalizan el mandato son: Vilma Baragiola (UCR); Ariel Ciano (FR); Cristina Coria (UCR); Angélica González (CC ARI MdP); Marcos Gutiérrez (FdT); Verónica Lagos (FdT); Mauricio Loria (AA); Ariel Martínez Bordaisco (UCR); Mercedes Morro (VJ); Daniel Rodríguez (FdT); Virginia Sívori (FdT); y Guillermo Volponi (VJ).

En principio se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego se proyectó el video “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditórium-Centro Provincial de las Artes.

Como testimonio de su paso por el Honorable Cuerpo recibieron una medalla. En tanto, la Secretaria, Natalia Poleggio, fue agasajada con un ramo de flores. Tras lo cual, llegó el turno de las palabras de agradecimiento.

Vale recordar que mañana, jueves 9 de diciembre, en la Sesión Pública Especial convocada a las 10:00 horas, asumirán los nuevos concejales por el período 2021-2025, que se sumarán a los 12 que permanecen, correspondientes al período 2019-2023.



Discursos



Mauricio Loria destacó: “Hace varios días venía pensando que decir. Decidí hablar con el corazón. Muchos sentimientos se acumularon hoy: el amor a las leyes, la formación en la Universidad Pública y el amor a la patria. Siento un eterno agradecimiento a los compañeros de bloque, demás concejales y trabajadores; y fundamentalmente, a mi hija, que es el gran amor de vid. También a Guillermo Arroyo, a la mamá de mi hija y al ex intendente Carlos Arroyo. Lo mismo al personal de planta. Me llevo en el corazón el afecto de muchos. Todos saben que tuve un problemita de salud, la virtualidad hizo difícil el trabajo, pero siento que lo llevamos delante de la mejor manera”.

Por su parte, Verónica Lagos dijo: “Nosotros estamos 24 horas por 7 días y la familia queda relegada. Al personal, gracias. Están siempre dispuestos, asesorando, haciendo posible el trabajo. Imposible no tener en el balance a la pandemia, con familiares fallecidos. Hicimos todo lo posible. Gracias a mis compañeros de bloque, a los integrantes de los demás bloques, siempre tratándonos con respeto”.

Cristina Coria manifestó: “El tiempo del debate para esta composición ya terminó. Hubo consensos que se construyeron con esfuerzo y vendrán nuevos desafíos para los que lleguen. Agradezco profundamente a mi equipo de trabajo. Reconozco que soy un poco intensa, al personal del Concejo, que hace que esto funcione. A las relatorías, a mí familia, que me ha contenido. Espero haber estado a la altura de estas circunstancias”.

Luego, Daniel Rodríguez dijo: “Quienes estamos acostumbrados a esta dinámica, éste es el discurso más difícil. Muchos momentos acumulados se me vienen a la mente. Nos tocó el terrible flagelo sanitario de la pandemia, las estructuras sociales fueron sacudidas y costó sacarlo adelante. No estábamos preparados y debemos hacer el esfuerzo para ponernos a la altura. Párrafo aparte para la familia, que aguantó ausencias”.

Por su parte, Vilma Baragiola dijo: “Es un día especial, y quiero manifestar mi agradecimiento al personal, al equipo de trabajo, a muchos los conozco desde que tenía 17 años. Soy una mujer de 50. No es un año fácil para mí. Entiendo que la vida es esto: nacimiento y muerte. El `gordo Wally` estará como siempre, cuidándome la espalda. A mis compañeras de bloque, gracias. Sabemos que somos duras cuando nos unimos, pero el debate queda entre estas cuatro paredes. Espero que venga una etapa de trabajo en conjunto, ayudando, buscando lo mejor. Soy una militante, estaremos en la calle, en los barrios, buscando el bien común. Me voy feliz”.

El siguiente orador fue Marcos Gutiérrez: “Son 8 años acá. Intentamos dar todo desde el compromiso militante. Mucho trabajo se llevó a cabo, por eso siento un enorme agradecimiento. A veces hubo discusiones fuertes, porque así somos; pero con respeto. Eso fortalece al sistema y la institución. Pude ser presidente de un bloque tan numeroso por la confianza depositada en mí. Gracias por ello a todos, incluyendo a nuestros asesores, a la militancia y a la familia. También al personal de planta, que nos ayudó a hacer que todo sea mejor”.

Finalmente, el Presidente saliente Ariel Martínez Bordaisco hizo uso de la palabra en último término: “Siento un eterno y enorme agradecimiento al personal del Concejo. No voy a dar nombres para no ser injusto. Es para todos. A la secretaria Natalia Poleggio, que con su compromiso e idoneidad dejó una institución mejor. Estoy, a cada instante, más convencido de que la política es transformadora y la democracia el sistema idóneo, al que hay que defender y fortalecer con consensos y compromiso colectivo. Hay muchas formas de ganar, pero la principal y más sabia es anteponiendo el bien común sobre la disidencia. El Honorable Concejo Deliberante, como institución, continuará adelante. Por ello se hizo necesario darle más transparencia, modernizar su funcionamiento interno, agilizando debates y proyectos, para que deje de ser tomado como un ring donde se discute en el barro. Los dos años de pandemia inédita son un factor inevitable, que debemos mencionar. Estoy orgulloso, porque acá hubo madurez, consenso y creatividad. Y este Concejo jamás dejó de funcionar, ni siquiera un día. Por ello, destaco especialmente a la oposición, que puso compromiso y voluntad de construir. Hoy siento que desde donde nos toque, seguiremos haciendo lo que nos gusta, con las ansias de ayudar a tener algo mejor. Sigamos avanzando por una ciudad mejor”.