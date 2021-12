UFASTA presenta la Licenciatura en Psicopedagogía a distancia

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Fasta presenta la Licenciatura en Psicopedagogía (ciclo complementario) con inscripciones abiertas para comenzar en abril del 2022. La nueva propuesta se desarrollará bajo modalidad a distancia, con un plan de estudios innovador que tendrá una duración teórica de un año más un trabajo final integrador, y otorgará título de validez nacional.

La creciente demanda en el ámbito de la salud, del área forense y laboral, exige que los profesionales alcancen el título de Licenciados para poder incorporarse a los puestos de trabajo en dichas áreas.

El Ciclo Complementario de la Licenciatura en Psicopedagogía va dirigido a aquellas personas que posean título de psicopedagogo; profesor en Psicopedagogía con título Universitario o de Nivel Superior no universitario, que posean una carga horaria de al menos 1800 hs y al menos tres años de duración.

En este sentido, la Decana de la Facultad de Cs. de la Educación, Mg. Melanie Markman comentó que: “el Ciclo de Complementación curricular de la Licenciatura en Psicopedagogía surge a partir de la necesidad de culminar la formación académica de muchos psicopedagogos con títulos de nivel superior no universitario, profesores en psicopedagogía o psicopedagogos de nivel universitario que no habían acabado su Licenciatura”.

La Universidad Fasta es referente en la formación de Licenciados en Psicopedagogía tanto en Mar del Plata como en la zona, y la gran mayoría de los puestos de trabajo en este ámbito son cubiertos por profesionales egresados de esta casa de altos estudios.

“Nosotros tenemos la carrera presencial hace más de 25 años, pero sentimos la necesidad de dar respuesta a pedido de las Unidades de Apoyo Académico alrededor de todo el país. También a pedido de nosotros, los profesionales que estamos ejerciendo la profesión y que conocemos cuáles son las medidas que se van a tomar a futuro para incorporar a los licenciados en el ámbito de la salud” agregó Markman.

En lo personal, la Decana de la Facultad de Cs. de la Educación tiene grandes expectativas por esta nueva oferta académica que ofrece la Universidad Fasta. “Creo que justamente venimos a responder a una demanda, a dar la posibilidad a muchos profesionales que están en el área y que incluso con la nueva medida de la superintendencia de no tomar personas que no sean licenciados, han dejado de ejercer la profesión. Entonces las expectativas son altas. El plan de estudios de esta carrera es muy innovador e interesante. Nosotros respetamos la formación previa de todos los graduados no universitarios, y es por eso que la duración de la carrera es de solamente un año más el trabajo final” concluyó.

El Licenciado en Psicopedagogía estará preparado para:

Evaluar, diagnosticar, pronosticar y tratar capacidades y habilidades del hombre en las distintas edades de la vida, tanto a nivel individual, como grupal.

Abordar problemáticas que surjan a nivel institucional, en el área educativa, clínica, discapacidad, laboral, forense.

Realizar acciones que posibiliten la detección temprana de las perturbaciones y/o anomalías en el proceso de aprendizaje a fin de llevar a cabo una acción preventiva.

Implementar planes, programas y proyectos de investigación en el marco de procesos institucionales, grupales e individuales.

Realizar investigaciones implementando metodologías, técnicas y recursos propios en las distintas áreas de su quehacer profesional que aporten al ámbito psicopedagógico.

Para obtener más información o inscribirse, los interesados podrán ingresar a www.ufasta.edu.ar/distancia/ licenciatura-en- psicopedagogia/, enviar un correo electrónico a [email protected] ar o comunicarse por Whatsapp al 2235347922.

Continúan abiertas las inscripciones para el Ingreso 2022

en carreras con modalidad Distancia de la Universidad Fasta

La Universidad FASTA informa que se encuentran abiertas las inscripciones del primer ingreso a las carreras que ofrece bajo modalidad a distancia para abril 2022.

Con dictado a través de más de 90 Unidades de Apoyo Académico, la UFASTA ofrece una amplia oferta académica e importantes descuentos en la matriculación, para aquellos que quieran realizar su formación profesional bajo dicha modalidad.

La propuesta incluye las carreras de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Martillero y Corredor Público, Abogacía, Seguridad Ciudadana, Inglés, la Licenciatura en Educación, Educación Física, Contador Público, Recursos Humanos, Turismo, Administración de Empresas, Administración de Pymes, Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Educativos, Marketing, Periodismo y la Licenciatura en Educación Religiosa. Se sumaron también Diseño y Comunicación Transmedia, Gestión del Talento Humano y Corretaje Inmobiliario, la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana y la flamante Licenciatura en Psicopedagogía.

Caracterizada por una formación humanística y ético-profesional, la propuesta académica de la UFASTA incluye además más de 20 carreras bajo una modalidad de estudio presencial en sus sedes ubicadas en Mar del Plata y Tandil, destinadas a los diversos perfiles profesionales que demanda el mercado profesional-laboral en la actualidad.

Una de las ventajas de estudiar a distancia en UFASTA, es la posibilidad que se les brinda a los alumnos de realizar pasantías, las cuales permiten que el alumno desarrolle tareas relacionadas con su ámbito de estudio, con ciertas flexibilidades para que no descuide sus estudios.