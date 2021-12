El programa “Mi Primer Comercio” sigue favoreciendo la apertura de locales

“Hicimos todo en menos de un mes”, afirmó una de las responsables de una florería que acaba de recibir su habilitación. Ya recibió 950 consultas. Los interesados en iniciar un negocio o una industria pueden asesorarse en las oficinas ubicadas en Salta 1842 (5° piso) de lunes a viernes, de 8 a 15. También se puede escribir a [email protected] gov.ar.A través del mismo se brinda asistencia profesional personalizada sobre los trámites, procedimientos y herramientas disponibles: desde cómo obtener la habilitación, sellar un contrato de alquiler, instalar medios de pago electrónicos, solicitar los medidores de luz y gas, saber si el uso de suelo está permitido para el rubro elegido o hasta qué impuestos hay que pagar, además de saber si hay que inscribirse como monotributista, etc. También los interesados pueden encontrar información sobre cómo abrir una cuenta bancaria, operar con CBU o saber cuáles son las líneas de crédito o financiamiento vigentes que mejor se adecúan a cada negocio. Para ello, pueden dirigirse a las oficinas ubicadas en Salta 1842 (5to piso) de lunes a viernes, de 8 a 15 y recibir toda la información necesaria de manera gratuita. También se puede escribir a [email protected] gov.ar. Locales habilitados luego de pasar por las oficinas de “Mi Primer Comercio” El intendente, Guillermo Montenegro, recorrió las instalaciones de uno de los emprendimientos que se asesoraron en “Mi Primer Comercio”. Se trata de “Flora”, un negocio que se dedica a la venta de plantas y que está ubicado en Córdoba 1800. En relación a los trámites realizados para lograr la habilitación, desde el comercio remarcaron las facilidades encontradas. “Fue todo muy simple. Empecé a averiguar y los empleados de Desarrollo Productivo se portaron muy bien. Me ayudaron a cumplimentar todos los pasos, cargué todo online. Desde Inspección General también colaboraron muchísimo. Me iban mandando mails avisándome cómo avanzaba todo. Fue muy sencillo”, aseguró Florencia Adrián, una de las responsables del emprendimiento. “Hicimos todo en menos de un mes. El 2 de noviembre arranqué con todo. Por eso estamos muy contentas, porque desde que abrimos los vecinos pasan y agradecen que hayamos puesto linda la vereda y la cuadra”, afirmó una de las responsables del comercio.