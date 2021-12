Australia goleó 40 a 0 a Argentina en el Seven de Dubai

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, perdió hoy ante Australia por 40 a 0 (primer tiempo 19-0) en semifinales del torneo de Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), segunda etapa de la World Seven Series.

El equipo argentino, conducido por el técnico Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Japón 2020, se adjudicó la zona C al vencer a Francia y España (ambos por 21-14) y posteriormente perder frente a Fiji (7-40).

En cuartos de final, en esta madrugada, Argentina superó a Inglaterra por 33 a 12, con tries de Luciano González (2), Felipe Del Mestre, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, con tres conversiones de Del Mestre (3) y Joaquín Lamas.

Sin embargo, las ilusiones de llegar a la final para el equipo argentino se derrumbaron ante Australia al caer por 40 a 0, marcando lo oceánicos tries por intermedio de Josh Turner (2), Corey Toole, Henry Peterson, Dietrich Roache y Billy Meakes, con conversiones de Roache (4) y Ben Dowling.Australia jugará la final ante el vencedor de la restante semifinal que jugarán Sudáfrica y Francia y Argentina lo hará ante el perdedor por el tercer puesto, a las 11.30 de nuestro país.