Presentaron en el Concejo la obra de teatro “Bristol Center”

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon presentó la obra de teatro “Bristol Center”, que narra los sucesos acaecidos durante una Sesión Pública Extraordinaria en la que se trató la continuidad de la obra del complejo ubicado en el microcentro marplatense.

Durante 30 minutos, un grupo de actores –algunos profesionales, otros amateurs, todos empleados municipales, incluyendo una concejal- dan vida y ponen en escena los sucesos de violencia desatados en el marco de una sesión –que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1974- donde se abordó la aprobación de la continuidad de la obra del complejo Bristol Center de Mar del Plata.

La obra de teatro se ensayó y se estrenó en el mismo espacio físico donde ocurrió esa recordada jornada: el recinto de sesiones del HCD.

Escrita y dirigida por Ana Slavin, el proyecto cobró vida en silencio, con fuerte compromiso y muchas ganas durante varios meses de ensayos y puesta a punto de los protagonistas.

Asistieron al estreno el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Ariel Martínez Bordaisco (UCR); la Secretaria, Natalia Poleggio; Vilma Baragiola, Cristina Coria y Marianela Romero (UCR); Paula Mantero (AM); Angélica González (CC ARI MdP); y Liliana Gonzalorena (CC ARI MdP), que también formó parte del elenco de actores.

“Queremos destacar el compromiso de la directora, Ana Slavin, y de todo el elenco, que ensayó durante meses para poder presentar la obra de esta manera, con un gran nivel que no nos permite notar que algunos no son actores. Estamos reflejando parte de la historia de la ciudad, lo que nos permite hacer una revisión hacia el pasado para saber lo que fuimos. Estamos muy contentos y agradecidos a todos”.

Por su parte, Slavin remarcó: “La obra del Bristol Center narra un hecho puntual ocurrido durante una sesión, en la que se abordó la continuidad de la obra en ese complejo de edificios. Forma parte del programa Memoria Viva donde, entre otras propuestas, se hicieron entrevistas con Concejales Mandato Cumplido (CMC). Se trata de intentar algo innovador, que es reflejar en la web el acceso a información sobre el pasado de la institución, que es a la vez parte del pasado del distrito”.

Ficha técnica:

Elenco: Bárbara Hirsh, Adrián Szklar, Sebastián Méndez, Ángel Faguada, Laura Giulietti, Ignacio Cabral, Pablo D´Amore, Liliana Gonzalorena, Lilian Minich, Santiago Horianski, Luciano Barbieri, Patricio Pérez Mainero, Fernando Coppari y Camila Luna.

Sonido y efectos: Eduardo Hirsch y Julia Chidichimo

Guión, puesta y dirección general: Ana Slavin.

Tema: continuidad de la obra del Bristol Center. Sesión acaecida el 5 de diciembre de 1974.

Marco: proyecto audiovisual “Memoria Viva”.