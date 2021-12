Guillermo Montenegro: “No le escapo a los problemas, sino que me pongo al frente”

Los siniestros viales son una preocupación para todos, también para el Departamento Ejecutivo liderado por Guillermo Montenegro. Tanto es así que se desarrolló una conferencia de prensa, que duró más de una hora y 40 minutos, para contar todo lo que se hace, que evidentemente no tiene mucha efectividad, y lo que se hará de acá en más.

El consumo problemático de alcohol y drogas es un denominador común en la mayoría de los siniestros vehiculares. “el Retrato…” consultó las medidas concretas que se tomarán respecto a esto y el subsecretario de Seguridad, Martín Ferlautto aseguró que se pretende: “intensificar los controles de alcoholemia que se vienen llevando a cabo. Hoy en día existen todos los días en la ciudad controles de alcoholemia, de interceptación vehicular, de control de documentación. Hemos realizado campañas de concientización en operativos, contando con el apoyo de las Organizaciones de familiares de víctimas. Por supuesto todo eso se va a Intensificar. De eso hablamos cuando hablamos de un uso más eficiente de los recursos humanos y tecnológicos“.

Concretamente, en la conferencia que encabezó Montenegro junto a el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; el subsecretario de Planificación y Control, Martín Ferlauto; y el presidente del Emvial, Mariano Bowden; se anunció la implementación de dos números de WhatsApp uno para denunciar caballos sueltos y otro para informar al municipio sobre picadas ilegales.

Asimismo, se destacó que próximamente existirá una aplicación para los celulares de los marplatenses, en donde podrán mandar fotos denunciando infracciones de tránsito que vean en su andar en la vía pública. Agentes de tránsito trabajarán ahora en el Centro de Operaciones y Monitoreo viendo cámaras de seguridad y aplicar multas desde allí, en una primera etapa, se implementarán en los centros comerciales a cielo abierto de las calles San Juan, Rivadavia, Güemes, 12 de Octubre y Constitución para detectar doble fila, semáforo en rojo, giros no permitidos, y estacionamiento indebido.

Además, se anunció que este mes se firmará un convenio con una universidad nacional para implementar un sistema de fotomultas, con fondos afectados específicamente para gestión en seguridad vial, es decir campañas de concientización y obras.

Y finalmente, como acción para mejorar la seguridad vial, se anunció la reestructuración de la Dirección de Tránsito, con la designación de Sofía Pomponio como directora general y de Héctor Ragnoli como director coordinador.

Durante la conferencia de prensa, el Intendente destacó: “El recurso que puede poner el Estado municipal, provincial, nacional, es finito y la única forma que esto logre trabajar de muy buena manera, es que cada uno de los habitantes del Partido de Gral. Pueyrredon tome clara conciencia de que cuidándonos a nosotros estamos cuidando a los otros. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en lo que son campañas de educación vial, en controles y sanciones, pero no alcanza solamente con eso”.

“Yo no escapo a los problemas sino que me pongo al frente. Este es un problema que no solo lo tiene General Pueyrredon sino la Provincia y todo el país. Tenemos que generar los cambios culturales para concientizar sobre el cuidado de cada uno de nosotros. Lo supimos hacer en muchas cuestiones durante estos últimos años pero hay que poner un poco más”, añadió.