Cristian Echeverría fue relecto al frente del SITACLAH por el 90% de los votos por 4 años

Cristian Echeverría fue relecto en el Sindicato de Trabajadores de Casino Loterías Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH). La Lista Azul alcanzó el 90% de los votos, y de esta manera continuará al frente de esa entidad sindical por 4 años más.

En tal sentido, el dirigente Cristian Echeverría, que encabezó la Lista Azul del Sindicato de Trabajadores de Casino Loterías Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH), en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación actual del gremio, que funciona como organización armada desde 2014, lo que se viene y las expectativas del sector de cara a lo que viene.

“El 4 de noviembre de 2019 por boletín oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación da la inscripción gremial del Sindicato y de ahí empezamos a hacer todos los trámites para normalizarlo. La pandemia frenó todo dos días antes, por un decreto del presidente que decía que se suspendían las elecciones gremiales”, recordó a la vez que aclaró que, por ello, este año volvieron a llevar adelante “todos los trámites por ante el Ministerio de Trabajo y se inició un proceso electoral para éste 3 de diciembre”.

Asimismo, Echeverría recordó y destacó a diferentes dirigentes que han acompañado y han hecho un aporte fundamental en el proceso de constitución del sindicato. “Hubo 4 personas fundamentales para que actualmente se pueda celebrar en democracia las elecciones del SITACLAH: Nicolás Bravo, el ideólogo de todo esto, José Rigane, Carlos Chile, quienes fallecieron y José Luis Mataza, que en su momento era el Secretario General de ATE en Capital Federal”, remarcó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cómo viene la lucha sindical que se encuentran llevando adelante, respondió que, si bien han mantenido diferentes conversaciones con autoridades, hasta el momento no hay soluciones. “No hay gestión, no han cumplido en nada y ha sido todo muy malo. Hoy, estamos esperando respuestas. Está pasando en todas las áreas el hecho que no hay gestión”, aclaró.

“Estamos en vísperas de una de las mejores temporadas de la historia de Mar del Plata, pero todavía no han solucionado nada”, apuntó a la vez que cuestionó: “Si tenes los casinos cerrados durante un año y cuando los abrís, se inunda todo el establecimiento de juego, significa que durante un año no estuvimos metiéndole para hacer nada”.

Seguidamente, Echeverría hizo hincapié en lo que viene y en la nueva etapa que comienzan en la conducción del gremio. “Lo principal es poder demostrarle a todos los compañeros y a la clase trabajadora que hay que democratizar los sindicatos, que tiene que haber democracia gremial y que todos pueden participar desde el ámbito laboral en los mismos”, explicó.

“La premisa del sindicato es que todos puedan participar libremente, desde donde quieran afiliarse”, indicó al mismo tiempo que remarcó también la importancia de trabajar en las mejoras estructurales de los empleados de casino, de los hipódromos y loterías. “Hay que hacer un trabajo muy grande en ese aspecto”, subrayó.

En función de ello, el principal referente gremial de SITACLAH, que cuenta con 115 afiliados al gremio, aseguró que “hace 30 años ya que el casino está en una desidia, que el privado avanzó sobre el estado y que los trabajadores están con sueldos por debajo del índice de pobreza” y añadió que, por ello, “hay que mejorar un montón de cosas, pero tiene que ser competitivos para todo”.

“El juego tiene que estar en pos del beneficio del estado, lo cual significa que todo lo que se recaude a través del juego, que se sabe que es perjudicial para la salud, se debería destinar a resarcir estas situaciones mediante educación, salud, hospitales, etcétera”, afirmó a la vez que comentó que esa justamente “tiene que ser la premisa” por la que se trabaja desde el sindicato.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre por qué se da que existen cuatros gremios que representan a los trabajadores de casinos, respondió que “pasa por una cuestión de egoísmos personales, egocentrismo y fanatismo” y aclaró: “Cuando uno se fanatiza con algo, no le da la capacidad para ver las cuestiones como son y esto está pasando en el Casino desde hace mucho tiempo”.

Cabe recordar que las elecciones de este viernes se celebraron entre 08:00 hs hasta las 18:00 hs en la sede sindical ubicada en la calle Dean Funes 1694 de la ciudad de Mar del Plata a los efectos de renovar la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas, atento a lo dispuesto por los Art. 7 y 17 Ley 23.551 y Art 15 del Decreto 467/98.

Los integrantes de la Lista Azul son los siguientes: Secretario General: Cristian Francisco Echeverría, Sec. Adjunto: Darío Sosa, Sec. Gremial. Juan Valdez, Sec. De Organización: Patricia Saravia, Sec. Tesorero: Germán Echeverría y Sec. De Actas: Joaquín Saravia.

A su vez, como vocales titulares se encuentran presentados: Cintia Vera Fursa, Santiago Sosa, Cintia Denegri Diez, Omar Tortosa y Marcelo Garramone mientras que como vocales suplentes: Natalia Tortosa, Julián Tortosa, Nazarena Guzmán, Roberto Breglia, Sebastián Quintana.

Por último, como revisor de cuentas estarán como miembros oficiales: Darío Hernán Nofal, Jimena Nespral y Romina Dominé y como miembros suplentes: Sebastián Salgueiro, Débora Antinarelli y Miguel Guzán.