ARA San Juan: “Hay pruebas para hacer temblar cualquier argumento de Macri”

Valeria Carreras, abogada que representa a la querella mayoritaria de los familiares de la tripulación del ARA San Juan, calificó como “irrefutables” las pruebas contenidas en los discos rígidos hallados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al considerar que se trata de un material que “puede hacer temblar cualquier tipo de argumento” que ofrezca la defensa del expresidente Mauricio Macri, quien resultó procesado por el juez federal subrogante de Dolores en una causa que se sigue por espionaje ilegal.

“Las madres (de los marinos del submarino) tenían la certeza de que estaban siendo espiadas y se logró comprobar por el hallazgo de los discos. Lo que hay en ese material hará temblar cualquier argumento que tenga Macri. Es una evidencia irrefutable“, señaló Carreras en diálogo con Radio Nacional.

La abogada se refirió a las madres y familiares de la tripulación del submarino hundido en noviembre de 2017, quienes “a pesar de no tener la preparación, se dieron cuenta de que algo extraño les sucedía” cuando intentaban utilizar sus teléfonos celulares.

“Ponían los teléfonos en los microondas para no les escuchen las conversaciones que tenían. Mientras, desde el Gobierno (de Cambiemos) les mentían y les ocultaban la verdad. Todos eran espiados y maltratados. Muchas eran mujeres que pedían la verdad y no representaba un peligro para la seguridad nacional, solo para el proyecto político de Mauricio Macri“.

Carreras consideró que la gestión de Cambiemos “estaba al tanto de lo que se estaba haciendo con este grupo de familias, porque lo que querían era tener controlado este polvorín”.

“El tema del ARA San Juan va a develar algo que el macrismo se empecinaba en ocultar”, subrayó la abogada y descartó que la investigación que involucra al exjefe de Estado sea “una causa política” ya que “el primer reclamo judicial nace en el 2018″.

Por otro lado remarcó que “este no es un juicio cualquiera” ya que los familiares y sus representantes legales “están luchando contra el poder de la derecha nacional e internacional”.

“Estamos luchando de forma desigual contra la persona a la cual el FMI le dio el mayor préstamo de la historia, solamente para ganar las elecciones”, señaló y criticó a los medios hegemónicos por “aliarse” con Macri durante la cobertura del hundimiento del submarino.

En la misma línea agregó que la invitación al exmandatario para ser profesor por seis meses en Estados Unidos, un día después del primer llamado a indagatoria que recibió por esta causa, “no resultó algo casual”, sino que se trató de una maniobra de “encubrimiento”.

Finalmente, la letrada reconoció estimó consideró que “hay riesgo de que la causa sea trasladada a los tribunales de Comodoro Py” pero se mostró “confiada” en que “muy lentamente se va a hacer justicia” en este expediente.