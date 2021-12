Nio García y Manuel Turizo, se han unido para lanzar su canción “Resaca”

Los populares artistas del reggaetón, Nio García y Manuel Turizo, se han unido una vez más para lanzar su nueva y pegadiza canción “Resaca”, producida por Xound y Goldi. El tema, presentado por Flow la Movie y distribuido por Glad Empire, se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales.

La canción retrata las secuelas de una buena noche con amigos y luego te despiertas por la mañana con una resaca mala. El dúo expresa con honestidad, no recordar la noche tan divertida.

“Resaca sácame de la cabeza por culpa de las cervezas ya no me acuerdo de nada. De Resaca sácame de la cabeza. Que anoche me besa y besa. Ella apareció en mi cama y no recuerdo”, así es como Nio García inicia la canción y muestra las secuelas de una noche espontánea y olvidadiza.

Además de la nueva canción, el dúo también lanzó un video musical que fue filmado en Miami por Gus Films. En el video, se ve a Nio y Manuel disfrutando, rodeados de chicas y luego despertando junto a una chica sin recuerdo de la noche.

El nuevo proyecto del dúo es una adición a sus otros trabajos como “La nota REMIX” junto a Myke Towers y Rauw Alejandro. El nuevo sencillo llega después del trabajo de Nio con Don Omar en el proyecto “Se Menea” y del proyecto de Manuel con la canción y video Baile Kumi con Ir-Sais.