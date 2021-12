“El procesamiento de Macri es un logro”, dijo una de la abogada Valeria Carreras

Valeria Carreras, abogada querellante de familiares del ARA San Juan, aseguró que es “un logro, un alivio” la noticia del procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino, aunque consideró que “hoy no es un día de alegría sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en 2018”.

En diálogo con Télam, la abogada agregó que “para nosotros (por la querella) significa probar lo que siempre las señoras (familiares) presintieron sobre que eran ‘adivinadas’ en lo que iban a preguntar”.

En este sentido, describió que “hoy no es un día de alegría, sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en pleno 2018, cuando el blindaje mediático era severísimo”.

“Hoy, reunidas las pruebas que se tenían sumadas a las pruebas que aportó en su descargo el expresidente Macri, podemos decir que se llegó a este procesamiento”, mencionó.

En la misma línea, en diálogo con Radio 10, explicó que “todos los elementos de defensa que utilizó Macri resultaron en sentido contrario” y que esto fue utilizado por el juez Bava, porque “Macri había dicho que lo que se había hecho fue para preservar su seguridad como Presidente, pero sus propios testigos dijeron lo contrario”.

A su vez, la abogada Carreras se refirió al procesamiento del expresidente como “un logro, un alivio”, luego de haber esperado 33 días para que se presente a indagatoria y porque “recusó tres veces al juez”.

En tanto, recordó que en el 2018 “no era fácil decir que teníamos los teléfonos pinchados y las redes sociales investigadas. Era un puñado de mujeres que lo decía ante jueces, que no las oyeron, que aparecían tildes en mensajes que nunca habían leído”.LL

Las pruebas

Con respecto a lo jurídico, la abogada informó que el juez tomó la prueba con la que se inicia esta causa, que fueron tres discos rígidos que se encontraron “sin querer y contenían la totalidad del espionaje que se dio en el término de seis meses”.

Según explicó, el espionaje ilegal constó de aportes de las mujeres de los submarinistas, sus nombres y apellidos, fotos de ellas en marchas, qué iban a decir y preguntar.

“Ante estas pruebas se procesaron a la totalidad de los miembros de AFI de Mar del Plata que antes de entregar la oficina incineraron la totalidad de la información producida en cuatro años respecto de todas las áreas de Mar del Plata, que es un indicio fuerte”, agregó.

Por último, la abogada manifestó que la defensa particular de Mauricio Macri presentó un pedido de sanciones contra ella en la causa.