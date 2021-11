Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez y una lucha por Justicia que no tiene fin…

La mamá de Lucía Pérez, Marta Montero en diálogo con “el Retrato…”manifestó su preocupación por la cantidad de mujeres muertas en el último tiempo y apuntó: “Si estas cosas pasan, es porque un estado lo permite”.

En tal sentido, Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años que apareció muerta en la zona de Playa Serena en 2016, que se hizo presente en la movilización realizada reecientemente, en conversación con “el Retrato…” explicó: “Esta fecha para nosotros representa un montón. No queremos más maltratos ni mujeres muertas. En esta democracia, llevamos más de 3 mil y pico de mujeres muertas. No es posible que esto sucede” a la vez que confesó: “Es muy duro para las familias que perdemos a nuestros hijos”.

En tal sentido, Marta señaló que “el pueblo debe tomar conciencia, porque las muertas no son una moda, no son números, sino que son hijos los que sacan” y manifestó su preocupación, en tanto en el 2021 “ya van más de 300 mujeres fallecidas por violencia de género y muchos hijos huérfanos” al mismo tiempo que subrayó: “Si estas cosas pasan, es porque un Estado lo permite”.

Vale la pena recordar que el jurado de enjuiciamiento resolvió iniciar el jury y suspender provisoriamente a los magistrados Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, en el marco del debate por la muerte de la adolescente de 16 años. Conforme a ello, Marta aseguró que se encuentra muy conforme por la decisión de la justicia y se mostró muy esperanzada en torno a lo que viene.

“Lo resuelto es importante no solamente para Marta y Guillermo, sino para todos. Hay que tomar conciencia de eso, porque es histórico que se haga un jury a dos jueces por un femicidio. De hecho, se está juzgado a los mismos por una sentencia, por la jurisprudencia que utilizaron. Es vergonzoso y escandaloso lo resuelto”, sostuvo.

En ese contexto, Marta sostuvo que lo resuelto representa para todas las mujeres “un antes y un después”, en tantos las mismas “estamos en desfavorables condiciones normalmente” al mismo tiempo que aseguró que estas situaciones van a cambiar en lo sucesivo. “El próximo juez que tenga que dar una sentencia no la va a dar con la mirada o conveniencia de él. Se pasa de una mirada misógina, sino que hay otros intereses diferentes de narco”, apuntó.

“No es casual lo que resolvieron. Hay otros intereses. Estaban defendiendo a tres narcos los magistrados y jugándose todo por ellos. Es muy subjetivo lo que se está hablando. Ya no se puede pensar en que tienen, o no, perspectiva de género sino que corre por otros carriles. Por eso, lo que se ha hecho es muy importante”, concluyó en conversación con “el Retrato…”